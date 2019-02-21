士林夜市水果攤常被爆「坑遊客」　市府1月取締44家…2攤倒了！





▲北市府組成聯合稽查小組，對士林夜市現切水果業者加強稽查。此圖為位在基河路39號前的水果攤販，目前已結束營業。（圖／台北市政府法務局提供，以下皆同）

記者袁茵、陳家祥／台北報導

近年來士林夜市部分不肖現切水果攤商，疑似對遊客收取較高價格，消費爭議情事屢登上新聞版面。台北市府挑在春節前夕組成聯合稽查小組，對士林夜市商圈（含公有士林市場）現切水果業者加強稽查，1月就取締開單44件，共計裁罰5萬2800元。經聯合稽查後，分別在大南路慈諴宮前、基河路39號前的2攤水果攤，目前已結束營業。

市場處表示，自107年1月9日至108年1月30日止，共計稽查現切水果攤834攤次，對未依「買果四部曲」流程販售者予以輔導改善87攤次；其中警察局以業者未經許可在道路擺設攤位，違反道路交通管理處罰條例取締開單144件，計17萬2,800元；環保局以業者棄置水果皮污染環境，違反廢棄物清理法開出告發單3張，共計3,600元，另環境髒亂勸導改善77攤次；衛生局對食品衛生勸導改善237攤次、開出勸導單3張及消保官對標價不清楚輔導改善42攤次。

▲已結束營業的大南路慈諴宮前水果攤。

法務局表示，為杜絕業者高價販售之營業心態，維護士林夜市觀光形象，避免消費爭議再度發生，警察局、環保局、衛生局及法務局等跨局處之聯合稽查小組，對現切水果業者營業秩序、環境清潔及食品衛生等項仍將持續不定期查核，要求確實標示價格並應先與消費者確認總價及購買意願後，再分切水果，不得有強迫購買行為、使用經濟部標準檢驗局檢驗合格之電子磅秤、張貼中英文「買果4部曲【問、秤、買、切】」及有消費糾紛時的投訴電話，以維護消費者權益。

市場處呼籲，民眾若遇到現切水果業者未與消費者確認總價及購買意願，而有強迫購買情形，可直接拒絕購買，並請記下該攤位置及攤名，以手機或市話撥打1999免付費臺北市政府24小時為民服務熱線申訴（外縣市請撥02-27208889），市場處將立即會同警察局等相關單位加強聯合稽查及取締。