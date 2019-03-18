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油門當煞車踩！彰化轎車暴衝釀5車連撞　 2騎士倒地哀號

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▲彰化市中正路發生1起疑似誤踩油門暴衝車禍，造成5車連環撞，2名機車騎士送醫。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化市中正路發生1起疑似誤踩油門暴衝車禍，造成5車連環撞，2名機車騎士送醫。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市中正路18日中午發生5輛車連環追撞重大事故！陳男駕駛白色轎車從路旁倒車到大馬路上時，疑似把油門錯當煞車猛踩，暴衝造成後方2名機車騎士煞車不及當場撞上，並波及路旁貨車、休旅車，共釀5車連環撞，2名機車騎士重傷倒地，送醫急救，事故發生確實原因由警方釐清。

▲彰化市中正路發生1起疑似誤踩油門暴衝車禍，造成5車連環撞，2名機車騎士送醫。（圖／記者唐詠絮翻攝）

由於事發當時正是中午休息時間，引起許多附近正在用餐人士外出查看，店家見狀趕緊通報警消到場處理，消防局將遭撞的陳姓老翁等2名受傷機車騎士送醫急救，由於事故發生在中午時分，交通相當壅塞，員警則現場指揮交通疏導來往用路人行車安全。

▲彰化市中正路發生1起疑似誤踩油門暴衝車禍，造成5車連環撞，2名機車騎士送醫。（圖／記者唐詠絮翻攝）

這起車禍影片曝光顯示，車禍發生在18日12時許，可以看到陳男駕駛轎車在彰化市中正路2段從路旁倒車時，原本緩緩後退，再稍微往前進，卻在往後倒車時突然暴衝到大馬路上，造成後方2輛機車、1輛休旅車閃避不及當場遭撞擊，轎車並把機車推撞到路旁的貨車，2名機車騎士倒地哀號，全身是傷，大馬路上滿是車輛被撞過後碎片及油漬，車輛騎士經過紛紛閃避。

▲彰化市中正路發生1起疑似誤踩油門暴衝車禍，造成5車連環撞，2名機車騎士送醫。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化市中正路發生1起疑似誤踩油門暴衝車禍，造成5車連環撞，2名機車騎士送醫。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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關鍵字：暴衝,煞車,彰化市,連環撞

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