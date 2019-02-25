員林高中4科50級分以上42人　59級分的他3年每天必看「這本書」

▲ 彰化縣國立員林高中四科50級分以上則共有42人。（圖／員林高中提供）

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大學學測成績出爐，彰化縣國立員林高中學生四科總級分達59級分 （滿級分60）共有2人，有機會進入國立大學醫學系，四科55級分以上有8人，四科50級分以上則共有42人，預估可透過繁星進入臺大、清大、交大、成大、政大等國立頂尖大學。

其中，數理實驗班利彥承在哥哥的推薦下就讀員林高中，這次學測四科59級分，校排1%，有機會透過繁星推薦上醫學系或台大。他提到，自己最想感謝國文老師，正因為每堂課都有老師自編的講義，讀來十分的親切，再加上穿插在課堂中的特別活動，讓國文對他而言不再枯燥乏味。

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數理實驗班同樣考到59級分的謝禾予，與利彥承同為永靖國中畢業，兩人在會考時也都拿到5A成績，校排也都是1%，也很有機會繁星推甄上台大醫學系。本身是名虔誠基督教徒的謝禾予表示，高中3年來，「聖經」這一本書絕不離身，每個禮拜不論再忙，也都一定會空出半天的時間，在禮拜天上午到教會禮拜。

他也提到，「自己在唸書時，只要遇到瓶頸或壓力，就會透過禱告或讀聖經的方式撫平、排解，也正因為有上帝的信仰，讓他獲得力量，考出優秀的成績。」

▲ 數理實驗班謝禾予（左）與利彥承（右）4科總分均為59級分。（圖／員林高中提供）

另外，就讀數理實驗班的魏禎儀，在這次學測四科拿到了58 級分的，同班的張少譯、廖振亦、王鈺甯等同學，也都是學測四科 55級分，均為校排1%到3%，有機會繁星推薦上台大、清大、交大等。

校長游源忠今天特別頒發紅包，鼓勵、恭喜這些表現優異的學生。他提到，員林高中是一所社區型學校，尊重、幫助並傾聽每一個孩子在課業上之意見，也鼓勵學生利用周六到校勤讀，「多虧學校老師與行政團隊的全力配合，校內讀書風氣佳，今年大學學測成績更是非常優異，是十幾年來最好的表現。」

員林高中自107年起提供琢璞育才獎學金給45積分新生，入學高額獎學金每名15萬，44積分10萬，43積分6萬元。