　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

少婦拋2兒「上網友車」離家近10天　家屬急PO網：她連手機都沒帶

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲彰化女子上陌生車，家屬急PO網協尋。（圖／翻攝東森新聞）

▲陳女上陌生車，家屬急PO網協尋。（圖／翻攝東森新聞）

地方中心／彰化報導

一名家住彰化埤頭的陳姓女子9日下午2時許，不明原因搭上陌生休旅車，也未告知家屬要去哪，丟下一對幼兒，離家至今已10天，其家屬擔心遭到網友誘拐心急如焚PO網求助，並報警處理，而警方接獲報案後調查發現接應失蹤女子的車輛車籍在高雄，目前已經通知高雄警方協尋。

陳女家屬18日凌晨在臉書《爆料公社》PO出協尋的文章，內容提及9日下午在彰化埤頭金安宮廟前，陳女不知任何原因遭到陌生車輛載走，已失蹤快10天，目前已調閱監視器並報警處理，但也請求廣大網友能夠幫忙尋找。

透過監視器畫面可以看到，事發當時一輛休旅車停在廟前停車格，一名身著黑衣黑褲的女子站在車外左顧右盼像是在等人，不到一會，陳女提著大包小包飛奔而來，直接坐上車後坐後迅速離開。

▲彰化女子上陌生車，家屬急PO網協尋。（圖／翻攝東森新聞）

▲穿著黑衣黑褲的女子在車旁等陳女，見陳女出現立即上車離開。（圖／翻攝東森新聞）

陳女家屬表示，不知道這人是誰，似乎是陳女在網路上所認識的網友，而陳女個性單純，家中還有兩個分別5歲、3歲的孩子，但最近迷上網路交友，沒想到因此上了陌生人的車，至今已10天，很擔心是遭到網友拐跑。

警方初步調查，陳女外出時身上僅帶著健保卡及身分證，連行李和手機都沒有帶，經查該部休旅車車主是高雄人，但人不在車籍登記的地址居住，警方目前已展開調查。至於陳女到底是不是被拐走還是離家另有隱情，家屬也希望透過協尋盡早釐清，並讓她早日回家。

▲彰化女子上陌生車，家屬急PO網協尋。（圖／翻攝東森新聞）

▲接應陳女的高雄籍車輛。（圖／翻攝爆料公社）

【更多新聞】

賴清德登記2020總統初選　陳其邁談「清邁配」：沒有任何想法！

影／「巡護八號」首度跨洋緝凶返國　陳其邁：貫徹政府護漁決心！

ET快訊
網紅嗆「越來越討厭吳宗憲」　憲哥連3罵開譙：哪來的爛咖！
桃機現場還原！妻3度掙脫仍被丟下　夫站扶手停2秒「深水炸彈」
不敷成本！憂鬱症用藥「百憂解」退出台灣　4月起停止供貨
韓國瑜「單挑」賴清德？　吳敦義：8月全代會確定人選

關鍵字：彰化,網友,誘拐

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

影／韓國瑜3挺謝龍介！下車人潮簇擁走了10分鐘　支持者拱「選總統」

賴清德登記2020總統初選　陳其邁談「清邁配」：沒有任何想法！

影／李佳芬現身「鮪瑜秀」遭群眾包圍　空軍一號險被「擠」落

「紅牌重機」腿上狂搖！尋歡男眼神絕望直視前方　網笑噴：屠龍勇士？

愛心捐款箱殺手！無良男偷遍雙北10餘件　落網竟辯：為買成藥

網美最重要部位「被砸破」　為家計兼差酒店妹收入曝光

少婦拋2兒「上網友車」離家近10天　家屬急PO網：她連手機都沒帶

台南汽車旅館2男3女開毒趴　滿桌毒咖啡、K他命

桃機墜樓現場還原！妻3度掙脫仍被丟下　夫站扶手停2秒「深水炸彈」墜落

小恐龍「想喝飲料」逛超商萌翻！神手媽一天做完超狂套裝　網：想收服

同伴受困黏鼠板！鼠幫發動救兵 結局「全隊等救援」網求 :哪個牌子

小宇「知名度最高的唱作人」　一唱完蕭敬騰攤手：手環拿來

腳趾「凍甲」爆長米黃大膿包　醫猛一擠...牽絲拔出超療癒

勝利「見面會直銷賣假藥」　 GD制止：通過驗證再說吧...

Sandy曝家裡地位最低是「爸爸」　勉強：畢竟他是長輩

閨蜜情深！阿雅奔到醫院看爸爸　回頭發現...大S就站在身後

獨家／鄭人碩和小薰交往中！　遠赴高雄見習婚禮...親密舉動外洩

上海樂園10米高哆啦A夢亮相　「還原10主題街景」活動僅一年

獨家直擊！法比歐索吻翹臀妹　東區街頭擁吻纏綿１分半

119人員隔空指引：千萬別躲浴室　前線順利救出火場民眾一家9口

愛心捐款箱殺手！無良男偷遍雙北10餘件　落網竟辯：為買成藥

網美最重要部位「被砸破」　為家計兼差酒店妹收入曝光

少婦拋2兒「上網友車」離家近10天　家屬急PO網：她連手機都沒帶

台南汽車旅館2男3女開毒趴　滿桌毒咖啡、K他命

桃機墜樓現場還原！妻3度掙脫仍被丟下　夫站扶手停2秒「深水炸彈」墜落

小恐龍「想喝飲料」逛超商萌翻！神手媽一天做完超狂套裝　網：想收服

婦抓蝦跌溪中拒送醫　東勢「大仁哥」背上岸：就診費我出！

基隆雨衣匪「全身遮」亮刀搶超商　得手5000元逃逸

忘記錢包放在機車上...白T男路過摸走　網怒PO畫面抓賊

Gogoro停一天多10元！車主怒批：7天少一個便當　業者喊冤

史上最嚴打房「317新政」建功　北京房價下修13.5％

女生更常便秘！嗯不出來「5原因」曝...你也愛吃甜點？

粉紅野餐23日登場！花季限定野餐墊首亮相　100個免費送

日職／王柏融7局退場3打數1安打　火腿6比2領先運動家

侯昌明出遊遭酸「爸爸告別式才剛結束」　無奈：思念只能悲痛嗎

319槍擊案15周年前夕　國片《幻術》踢爆「幕後黑手」

蘋概三雄領軍、5G點火助攻　台股終場上漲73點飛越10,500大關

9分鐘順產「6胞胎」！戰勝「47億分之一」機率　美國媽媽真的超會生

假訊息論戰　衛福部長陳時中：管理和言論自由需達平衡

孟美岐、Sunnee現身NBA！　同框「超大咖球星」網一看：好狂

辣媽體驗男人的「蛋蛋哀傷」　痛到倒地乾嘔差點噴出屎來

社會熱門新聞

即／桃機男女墜樓　2人身分曝光

桃機墜樓真相曝／妻多次阻夫回美..

擋車比中指　休旅車險遭自強號撞..

中天主播卡脖撞胸2女記者！東森..

小孩照書養　1歲半童不會走路

正妹脫光求復合　男：她想性侵我

桃機女大叫2聲4樓摔落！30秒..

快訊／桃機深夜驚傳1男1女4F..

即／三重女子7樓頂躍下命危　路..

「明早上班先睡了」　男猝死房內

目睹騎士遭鋼索割喉！吊車司機傻..

美模躺21F百貨公司自拍　照片..

網美闖台中SOGO21樓拍照　..

隔壁帥男熟睡只穿內褲　服務員直..

更多熱門

相關新聞

快訊／彰化國民黨柯呈枋　自行宣布當選

彰化第一選區立委補選16日舉行，這次補選有中國國民黨提名前彰化縣副縣長柯呈枋、民主進步黨提名前鹿港鎮長黃振彥與無黨籍紀慶堂3人登記參選。而黃振彥於晚間XX時XX分左右承認敗選。

立委補選決戰316 ETtoday雲端最前線看輸贏

彰化人嗆有的「彰化限定」 下周一起又少一間

台灣手搖飲　紅到「制霸香港」

黃光芹提告網友　李佳芬「為母心情」力挺

讀者迴響

發燒話題

雞排妹 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 波音737 勝利退演藝圈 王令麟 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 還願 張庭瑚 王令麟 綾瀨遙 高橋聖子 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 王令麟 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 王令麟 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 王令麟 孫安佐 蔡英文 袁惟仁昏迷 木村拓哉 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 韓國瑜 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

張紫妍案「藝人全噤聲」　具惠善第1個響應了！

整太大！Andy：只有失落…家寧落淚

錄《玩很大》小鬼合照驚見多1隻手

月經3階段「懂吃狂瘦」經血流超順！

即／桃機男女墜樓　2人身分曝光

朋友送「祖傳藥粉包」被警帶回派出所

桃機墜樓真相曝／妻多次阻夫回美遭夫狠從4樓丟下

狂銷2.4億支最賣iPhone　今年5月將停產

《驚奇》洩密　神盾局長世紀騙局

泰國刷180萬！他神回打趴詐騙集團

擋車比中指　休旅車險遭自強號撞飛

中天主播卡脖撞胸2女記者！東森要告了

小孩照書養　1歲半童不會走路

伊能靜罕見讓哈利露臉：長大了

研究：情侶越幼稚，感情就越好

更多

最夯影音

更多

同伴受困黏鼠板！鼠幫發動救兵 結局「全隊等救援」網求 :哪個牌子

小宇「知名度最高的唱作人」　一唱完蕭敬騰攤手：手環拿來

腳趾「凍甲」爆長米黃大膿包　醫猛一擠...牽絲拔出超療癒

勝利「見面會直銷賣假藥」　 GD制止：通過驗證再說吧...

Sandy曝家裡地位最低是「爸爸」　勉強：畢竟他是長輩

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面