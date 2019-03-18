少婦拋2兒「上網友車」離家近10天　家屬急PO網：她連手機都沒帶

▲陳女上陌生車，家屬急PO網協尋。（圖／翻攝東森新聞）

地方中心／彰化報導

一名家住彰化埤頭的陳姓女子9日下午2時許，不明原因搭上陌生休旅車，也未告知家屬要去哪，丟下一對幼兒，離家至今已10天，其家屬擔心遭到網友誘拐心急如焚PO網求助，並報警處理，而警方接獲報案後調查發現接應失蹤女子的車輛車籍在高雄，目前已經通知高雄警方協尋。

陳女家屬18日凌晨在臉書《爆料公社》PO出協尋的文章，內容提及9日下午在彰化埤頭金安宮廟前，陳女不知任何原因遭到陌生車輛載走，已失蹤快10天，目前已調閱監視器並報警處理，但也請求廣大網友能夠幫忙尋找。

透過監視器畫面可以看到，事發當時一輛休旅車停在廟前停車格，一名身著黑衣黑褲的女子站在車外左顧右盼像是在等人，不到一會，陳女提著大包小包飛奔而來，直接坐上車後坐後迅速離開。

▲穿著黑衣黑褲的女子在車旁等陳女，見陳女出現立即上車離開。（圖／翻攝東森新聞）

陳女家屬表示，不知道這人是誰，似乎是陳女在網路上所認識的網友，而陳女個性單純，家中還有兩個分別5歲、3歲的孩子，但最近迷上網路交友，沒想到因此上了陌生人的車，至今已10天，很擔心是遭到網友拐跑。

警方初步調查，陳女外出時身上僅帶著健保卡及身分證，連行李和手機都沒有帶，經查該部休旅車車主是高雄人，但人不在車籍登記的地址居住，警方目前已展開調查。至於陳女到底是不是被拐走還是離家另有隱情，家屬也希望透過協尋盡早釐清，並讓她早日回家。

▲接應陳女的高雄籍車輛。（圖／翻攝爆料公社）

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