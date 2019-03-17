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那是我睡的位置！　不滿地盤被霸占　莽男7刀殺死街友

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▲▼ 3樓熱鬧辦活動　北市男「腹部有刀傷」倒樓梯間身亡 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲3樓熱鬧辦活動　北市男「腹部有刀傷」倒樓梯間身亡 。（圖／記者黃彥傑攝）

記者張君豪／台北報導

台北市16日發生一起命案，一名男子倒臥在環河南路二段柳鄉居民活動中心2樓梯間，腹部有兩處致命刀傷，已經明顯死亡，鑑識人員到場發現死者身上共有7處刀傷，遍布胸口、腹部。雙手則有防禦性刀傷，研判是與歹徒扭打時造成，17日下午萬華警方循線在新北市板橋區逮捕行兇的柯姓街友，據瞭解柯嫌落網時向警方供稱，是不滿死者侵占他睡臥的地盤，雙方爆發口角衝突，他太氣憤才會持刀刺傷對方，未料鬧出人命。警方在他身上起獲染血兇刀，目前正釐清案情。

16日案發時，當時三樓正在舉行關懷弱勢的活動，而民眾發現有人倒臥在樓梯口，因此趕緊報警處理，救護人員到場後發現，傷者陳姓男子已明顯死亡，警方調閱監視器，發現死者疑似是遭人砍殺，而兇手行兇後逃隨即逸。

▲▼ 3樓熱鬧辦活動　北市男「腹部有刀傷」倒樓梯間身亡 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲3樓熱鬧辦活動　北市男「腹部有刀傷」倒樓梯間身亡 。（圖／記者黃彥傑攝）

當時萬華警方表示，陳男的腹部有深達3-5公分的刀傷，現場也有打鬥痕跡，鑑識人員初步研判是持刀鬥毆致死，而經調閱監視器發現，疑似是一名年約50歲的男子所為，警方當時正追查嫌犯下落。

警方發現該活動中心樓上準備發放物資，但因是3點才開始發放，一開始不排除因搶物資釀禍。柯嫌落網後，供稱昨天因死者占用他平常睡臥使用的樓梯間，他認為地盤被霸占，他要求死者離開遭拒，雙方爆發口角衝突，柯嫌才拿出平常用來防身的折疊刀刺殺陳姓男子。

萬華警方指出，由於兇嫌和死者平常都出沒在環河南路該活動中心一帶，柯嫌行兇後深恐遭警逮捕，想說跑到新北板橋區一代藏匿，未料警方隔天就找上門，警方目前仍在偵訊兇嫌釐清這起命案發生過程。

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關鍵字：萬華警分局,環河南路,活動中心,刺殺

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