這批堅果好毒！ 國際刑警查跨國販毒　起獲2.1億安毒逾50公斤

記者張君豪／台北報導

這批堅果很毒！刑事局國際刑警與韓國、大馬警方聯手破獲台毒梟以鋁箔包裝堅果為幌子、挾帶走私甲基安非他命進口來台、出口到韓國的特殊案例。警方統計這波行動光韓國境內及台警聯手總查獲約50公斤安非他命！刑事局國際刑警科表示，這批毒品以台灣毒品市場大盤價計算市價約2.1億新台幣，約可供50萬人次吸食！

▲刑事局國際刑警科今查獲馬韓跨國走私安毒案件。（圖／記者張君豪攝）

▲刑事局國際刑警今查獲馬韓跨國走私安毒案件，副隊長張瑋倫說明查緝經過。（圖／記者張君豪攝）

刑事局代理局長黃明昭表示：警日前接獲馬來西亞情資，該國發現有大批安毒走私入台，國際刑警發現毒梟滲透跨國貨運公司，吸收貨運公司員工當內鬼掌握跨國包裹寄送流程。警方鎖定該集團以鋁箔包裝堅果、點心餅乾夾帶安毒，抽查該集團2只貨運紙箱，發現66包偽裝堅果內有甲基安非他命白色結晶，經取出秤量後共計9.97公斤。

警方不動聲色，再查明2只包裹的收貨人士及相關對象身分後，由桃園地檢署開立拘票，幹員分赴桃園及高雄等地拘提陳姓主嫌及兩張姓、劉姓兩名曾在貨運公司工作小弟到案，查扣手機4支、護照1本、筆記本1本、寄貨託運單2張。

▲刑事局國際刑警科今查獲馬韓跨國走私安毒案件。（圖／記者張君豪攝）

刑事局國際刑警科另與韓警共同查獲台方走私39公斤安毒入韓。台灣毒梟吳姓主嫌等4人遭韓警逮捕起訴，台韓警方發現3人利用空運方式，把安毒藏在工業壓紋滾輪中空間挾帶，台韓警方日前聯手收網，在他們韓國租屋逮捕3名犯嫌以及上游徐姓大哥到案。

刑事局代理局長黃明昭表示，為投入更多跨國走私毒品案件查緝能量，刑事局今年2月已增加新加坡聯絡官、將於4月份再增加澳洲派驻聯络官，強化打擊跨境犯罪再增添合作能量。