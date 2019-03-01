和別的女人「抱抱」引吃醋　衝動男持刀刺進曖昧女胸口

▲互相曖昧的對象酒後起口角，男的竟持刀刺傷女方。（圖／達志示意圖）

記者楊佩琪／台北報導

一名陳姓女子因與友人到餐廳飲酒後，不滿看到曖昧對象陳姓男子和別的女性友人擁抱，2人吵了起來，陳男卻突然拿出折疊刀，朝陳女胸口刺去，造成陳女右側胸口穿刺傷，被送醫治療，所幸沒有大礙。陳男則被檢方依殺人未遂罪起訴。台北地方法院審理，包括陳女皆為陳男求情無殺人故意，並且撤告，裁定公訴不受理。

根據了解，陳男與相識7個多月的陳女彼此互有情愫，在朋友圈中也都不是秘密。2018年4月，2人與共同朋友相約到新北市一餐廳吃飯喝酒，離開前，陳男突然一把抱住一旁的女性友人。

不滿陳男的舉動，陳女上前理論，陳男卻將她推開，並告訴她「妳心情不好我也也陪妳了，還想要怎樣？」陳女反問「所以你陪我，就是在抱別的女生嗎？」2人因此當街吵了起來。

根據陳女的說法，一旁友人紛紛來勸架，陳男突然手一揮，她只覺得胸口似乎被重擊一拳，氣得想立即騎著機車離開，但聽到友人大聲尖叫，才發現自己胸口被刺了一刀，正不斷流血，待友人通報的救護車抵達，將她送往醫院治療，所幸並未傷及要害，沒有生命危險。

陳男到案後供稱，當時喝醉了，不知道為何會刺傷人。但目擊友人的證詞卻顯示，吳男當下並未「泥醉」，不僅口齒清楚，也可正常走路。另根據警方錄影畫面顯示，陳男接受訊問時都能清楚回答，加上疑似規避刑責，以不知道、不記得否認刺人，顯見未有酒醉或無辨識能力等狀況。台北地檢署檢察官偵辦後，依殺人未遂罪將陳男起訴。

法院審理期間，陳女認為，男方並沒有殺人故意，作證的友人也向法官表示，當時陳男應該是喝多了，並沒有刻意朝陳女的胸口刺。陳男強調自己很後悔，一時氣憤傷人，委任律師則表示，2人互有曖昧情愫已久，且當時酒醉，連刺到哪自己都不知道，發現陳女受傷後，也未再有進一步行為，因此沒有殺人犯意。

法官則認為，若陳男真有意殺人，陳女手無寸鐵，吳男恐不會僅刺了一下就罷手，且陳女被友人帶離後，也無繼續攻擊的動作，無法認定有殺人犯意。至於折疊刀，按多名證人所說，陳男本來就有攜帶防身的習慣，應僅以傷害罪考量，且雙方已達成和解，並且撤告，因此公訴不受理。

【更多新聞】

好康看這！頂級「A玉」執行署拍賣 底價一半就可帶走

開堆高機突見前方人影急煞車 牙叉上3噸銅纜往前噴飛壓爆老同事

22歲當大哥率眾砸店鬧事 小弟「辦事」還要錄影...請款