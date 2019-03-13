只因為口角...廚師買水果刀捅同事2刀　他挺身而出差點丟命

▲宜蘭一名男子因工作與同事發生衝突，竟酒後持刀攻擊對方。（圖／pixabay）

地方中心／綜合報導

吳姓廚師與李姓、黃姓男子同為一間遊藝場的同事。2018年9月初吳男因廚房工作的關係與李男發生口角，更遭對方毆傷，孰料，他酒後竟到超市買了一把水果刀，到遊藝場附近的防火巷內朝李男胸、腹部攻擊，更刺傷前來阻止的黃男，幸好2人送醫後撿回一條命。宜蘭地方法院審理後，依殺人未遂、傷害罪，判吳男6年徒刑。

判決書指出，2018年9月12日吳男先是與李男在廚房發生口角，並遭對方毆傷，雖已報警處理並到醫院包紮傷口，但他酒後仍心有不甘，憤而前往超市購買一把全長20公分的水果刀，在當日凌晨3時許，在遊藝場廚房附近防火巷，持刀近距離朝李男胸、腹部連刺2刀。

而黃姓男子則在當日凌晨3時30分許，聽到李男的呼喊聲，前往防火巷查看，只見吳男手握水果刀欲刺第3刀，李男則受傷倒地，他趕緊向前阻攔，並想奪下吳男手中的水果刀，在搶奪的過程中不慎遭到吳男劃傷腹部，吳男見狀，隨即停手逃離現場。

2人送醫後被發現，李男左胸及左腹各有5×2.5、6×2.5公分的撕裂傷，傷口相當深；至於黃男則是因那一刀導致腹內器官損傷、伴有體腔開放性傷口，到院後還一度發出命危通知，所幸兩人經搶救後皆保住一命。

吳男到案後坦承犯案，並在法院審理時辯稱，並沒有想殺黃男的意思，只是因為要搶水果刀，才會持刀攻擊他，當時酒喝太多，沒想到會劃到黃男。

法官認為，吳男近距離攻擊李男重要部位，行凶後見其受傷，不但沒有施救，還欲舉刀刺殺，有殺人犯意。另外，他持水果刀欲殺害李男及傷害黃男，所為殺人未遂與傷害犯行，應予分論併罰。

吳男因犯殺人未遂罪，被處有期徒刑5年6月，又因犯傷害罪，被處有期徒刑8個月。應執行有期徒刑6年。

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