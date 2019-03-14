世新情殺男大生判賠145萬　受害學妹：希望他永遠被關

▲陳姓男大生被判需賠償學妹（圖／資料照／記者柳名耕攝）

記者楊佩琪／台北報導

世新大學陳姓男大生因追求學妹不成，在教室內拿水果刀，眾目睽睽下刺殺學妹，陳男被判6年有期徒刑。民事部分，學妹及家屬求償500萬元，台北地方法院判決，陳姓男大生須賠償學妹145萬1725元。全案可上訴。到庭聽判的被害學妹母親表示，女兒至今都未能走出陰霾，很害怕陳男出獄後又再犯「希望他永遠被關」。

聽到判決結果，受害石姓學妹的母親顯得無奈，她表示女兒到現在心理還有相當大陰影，總是覺得被刺傷的傷口好不了，雖然校方安排防身術課程，但受創的情緒還是無法恢復，甚至表示「希望他(陳男)永遠被關」，讓做媽媽的聽了好難過。

石母強調，不是賠償金多少的問題，而是自案件發生以來，陳男及其家屬的態度讓她心寒。案件發生前，就曾寄發存證信函給陳男，卻被說是「公審」，案發後，對於犯案動機等，陳男也是諸多不實陳述，卻強調那是應有的「辯護權」。

另外，案件發生後，石家曾要求除了賠償外，陳男及家屬應同意並簽下保護令，但都被拒絕，雖然陳男被判6年刑期定讞，但只要3年多就可以假釋出獄，石母激動表示，出獄後難保陳男不會再犯「誰來保護被害人？」

▲受害石姓學妹的母親，呼籲政府應盡速針對保護令修法，保障被害人權益。（圖／記者楊佩琪攝）

日前開庭，被害石姓女學生的委任律師表示，到現在為止，該名石女還得繼續進行心理諮商，希望法官考量其未來在人格正常發展，以及親密關係建立上將受到重大影響，給予適當補償金額。陳男的委任律師則強調，求償金額過高，因已先行賠償過20萬元，希望法官能駁回請求。

陳姓男大生於石姓女學生高一時，在捷運上搭訕認識，之後陳男經常約石女出去，希望能夠進一步交往，但都遭石女拒絕。陳男不死心，多次跟蹤、騷擾石女。

但陳男突然拿出還沒出鞘的水果刀，石女見狀立即跑回教室，大喊「老師救我！」但陳男追上，將石女的頭壓制在課桌上，拿刀朝她的頭、臉、頸部劃3刀，造成1到3公分的3處傷口。陳男隨即遭到制伏，移送法辦。至於石女經送醫包紮後沒有大礙。

陳男被捕後否認具有殺人意圖，表示因石女不理他，才追過去拿刀劃傷她，不小心劃到傷石女「其實我不想傷害學妹」，對自己的行為感到後悔。陳男的律師並主張精神障礙，但檢方不採信，仍依殺人未遂罪嫌提起公訴。

一審期間，陳男的律師主張陳男患有有亞斯伯格症，長期就醫，聲請對陳男精神鑑定；但合議庭未准許，只傳喚陳男的主治醫師，證明陳男是亞斯伯格症確診。另外合議庭也依照修復式司法，建議雙方和解，陳男方面願給付60萬元，但石女方面則要求100萬元，和解破局。最後一審認定陳男有罪，判刑5年6月。案經上訴，高院仍認定他犯殺人未遂罪，加重改判6年。最高法院8日駁回陳男上訴，全案定讞。

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