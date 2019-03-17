防國道憾事再傳！高公局將測試「交通錐預警系統」　爭取保命3秒

▲防國道憾事再傳，高公局將測試交通錐預警系統，提升執勤人員安全。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／台北報導

近年來頻傳國道警察處理交通事故殉職或受傷事故，為爭取保命的「黃金3秒」，高公局將在交通錐加裝感應裝置，當有車輛因疏忽撞擊管制的交通錐時，即會觸發交通錐上的感應器。為了解感應器的燈光跟音量，高公局也分成白天、夜晚、雨天3種情形測試，預計4、5月先在中部國道工程實際試用。

經計算，當車輛時速80公里時，每秒行進22公尺，撞擊60公尺以外的交通錐，反應時間不到3秒，例如103年新北瑞芳警分局員警吳泓諭在台62甲線隧道內處理事故時，雖依規定在事故後方擺設交通錐，仍不幸遭後方聯結車追撞身亡。

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另外，新北市蘆洲警分局員警陳昭宏，105年在快速道路上執行特勤交管勤務時，遭酒駕車輛猛力撞擊，被夾在警車及肇事車輛間，傷勢嚴重一度命危。

▲▼交通界圍預警系統本體與環形感應器。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

為確保國道施工或員警執勤時的安全，高公局擬在國道施工現場建立「交通界圍預警系統」，提供執勤人員安全工作環境，其作用的原理是當有車輛因疏忽撞擊管制的交通錐時，即會觸發交通錐上的感應器，並發出燈光及聲響提醒執勤人員，爭取保命的「黃金3秒」。

高公局預計4、5月在中部國道工程進行試用，並分成白天、夜晚、雨天3種情形測試，預計6月提報成果。