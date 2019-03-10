遊覽車翻覆33輕重傷！22歲黑車男突入中線「連撞2次」　畫面一曝光網罵翻

記者趙蔡州／綜合報導

高雄一輛遊覽車9日上午載乘客北上苗栗，下午回程行經彰化國道三號、南下192公里和美路時，遭一輛失控的黑色轎車連續擦撞2次，遊覽車因此在國道上翻覆，造成5人重傷、28人輕傷送醫。對此，肇事駕駛接受媒體訪問時，只回答是打滑釀禍，但詳細肇事原因仍待警方持續調查。

根據了解，高雄市某弘法團總共32名團員，9日上午搭乘62歲簡姓駕駛的遊覽車到苗栗苑裡參加感恩祈福活動，下午4時43分回程行經國道三號南下192公里彰化和美路段時，遇上21歲賴男駕駛的轎車突然從旁邊車道竄出，連續2次擦撞造成遊覽車側翻，最後橫躺在中線車道和外側車道之間。

▲參加法會回程遭擦撞！國道三號和美段「遊覽車翻覆」33人輕重傷。（圖／記者唐詠翻絮攝）

影片中可以看見，當時遊覽車的前方根本沒有其他車輛，下一秒黑色轎車突然從右邊撞進來，畫面明顯可以感受到搖晃，遊覽車駕駛成功穩住了第一波衝撞，但轎車衝到內側後，撞上護欄又反彈回來，再次從側邊撞上遊覽車，這次就造成遊覽車失控側翻，車內還傳出「喔！喔！喔」的慘叫聲。

彰化縣消防局獲報後，立即啟動大量傷患機制，出動彰化基督教醫院、秀傳醫院、台中童綜合醫院、光田醫院、中山醫院等多家民間醫院的救護車支援，現場統計有5名乘客重傷、28名輕傷，全數送往醫院救治；至於肇事的21歲賴男則沒有大礙，意外發生後立刻將車子停在路肩，下車幫忙報警、協助救援。

▲遊覽車簡姓駕駛無奈說，第一次撞上他穩住了，但第二次就失控拉不回來。（圖／記者唐詠翻絮攝）

當時車內坐在第3排的9歲小三黃姓學童，撞到腹部，但傷勢無恙，他心有餘悸說，「遊覽車翻覆時，我沒有在睡覺」，「車內瞬間有許多東西掉下來，讓我嚇一大跳」，還是自己從遊覽車爬出來。黃爸爸則說，他們一家3人上午6時30分出發到苗栗參加法會，沒想到回程時會發生意外，希望同車的夥伴都能平安。

警方調查，翻覆的遊覽車目前車齡13年，每年都有正常檢驗、車況沒有問題；至於簡姓駕駛開職業大客車已40多年，至今都沒有重大肇事及違規紀錄，開車上路也都很注意速限及交通規則，這次遭撞翻車讓他無奈說，「第一次給他撞到沒有關係，沒想到對方撞護欄又回來，第二次再撞，車就失控拉不回來了！」

▲肇事駕駛賴男供稱，他因為積水才打滑失控。（圖／記者唐詠翻絮攝）

肇事駕駛賴男則供稱，他從台北開車要返回嘉義，當時車速約90至100公里，不料因為外側車道的積水太多，他行經該處時突然打滑失控，車子就朝內側車道衝去，撞上護欄後又衝到外側，接著他就看見遊覽車翻了，他嚇得立刻把車停在路肩、幫忙報警並協助乘客脫困。詳細車禍原因仍待警方調查。