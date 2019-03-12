重機亂入國道賓士車駕駛逼車拔鑰匙　檢：「緊急避難」不起訴

記者唐詠絮／彰化報導

國道1號北上員林路段2月14日出現吳女駕駛一輛白牌普通重機闖入疾駛，一輛賓士車男駕駛見狀，立刻報警並將吳女攔停後拔走機車鑰匙，過程被吳女行車記錄器拍下，事後對陳男提告，彰化檢方偵查認為陳男逼車是出於「緊急避難」，犯罪嫌疑不足作為不起訴處分。

▲▼賓士車主將機車逼迫網路肩停車後，男駕駛立刻下車走向吳姓女騎士。（圖／翻攝自YouTube／負能量宅肥窮魯蛇 Zackexplosion）

從吳女提供的行車記錄器畫面顯示，日期顯示是1月14日下午，騎乘機車行駛國道，期間變換車道車道，再回到外側車道，突然一輛黑色賓士不斷往路肩逼車，車上58歲陳姓男子下車拔下機車鑰匙，吳女只好打電話求援。

陳男子在接受偵訊時指出，他在西螺交流道時，就看到騎士在國道外線騎車，有按喇叭提醒她違規，本以為她誤上國道，應該會從北斗交流道駛離，沒想到她繼續行駛，且不只在外線車道，還騎到中線並左右變換車道，也沒打方向燈，覺得這樣太危險，才會下車攔停，但看她機車未熄火擔心她再往北騎走，才會下車拔下機車鑰匙。

檢察官認為，陳男逼停吳女是避免她繼續在國道行駛，造成自己在內的其他國道用路人發生危險，符合緊急避難的要件，且事後兩人到拖吊場時，陳男就將鑰匙還給吳女，並沒有要將鑰匙占為己有，檢方針對陳男涉及公共危險、強制罪與搶奪罪嫌部分做出不起訴處分。

不少網友看到影片留言，正反兩方議論紛紛：「陳男的行為非常危險」、「有些人就是愛違規」、「一鍋老鼠屎壞了一粒粥」、「重機以後還想騎上國道？」。

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