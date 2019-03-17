台中張廖家廟春季祭祖大典　盧秀燕贈「宏揚祖德」匾額

▲台中市市盧秀燕（右4）和監察院長張博雅（左3）分別致贈張廖家廟匾額。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕選前曾到張廖家廟祭拜，祈求祖先保佑當選，17日上午回到家廟致贈「宏揚祖德」匾額，顯有光耀門楣之意，她並表示，張廖本一家，因此她現在是廖太太，但百年後就要改叫「張媽」了。

位於西屯的三級古蹟張廖家廟上午依循古禮舉行春季祭祖大典，台中市長盧秀燕與監察院長張博雅受邀出席，並分別頒贈「宏揚祖德」、「崇宗祀祖」匾額給家廟。

▲台中市市盧秀燕（左3）和監察院長張博雅（左2）上香參加祭祖典禮。（圖／記者鄧木卿攝）

張廖家廟春季祭祖大典，除盧秀燕、張博雅及其夫婿紀展南外，市議員張廖乃綸、財團法人張廖家廟董事長廖德淘等人與上百位宗親到場，場面莊嚴。

盧秀燕致詞時首先自我介紹，雖然她姓盧，但另一個角色是廖太太，百年後則叫張媽，張廖簡家族的門風很好，彼此都會相互問候，也感謝祖先的庇佑，讓她能夠在去年底的市長選舉中勝出，她也會努力做好市長的工作，讓家族宗親引以為榮，也拜託大家繼續協助與指導。

她還說，張廖家廟為上百年的歷史古蹟，需要特別珍惜與感恩，市府未來也會與張廖家廟配合，加強相關歷史與倫理文化的介紹與傳承，讓子孫們能夠認識，大家才會惜情、尊重祖先，這也是教育文化的主要目標。

▲台中市長盧秀燕致贈「宏揚祖德」匾額。（圖／記者鄧木卿攝）

監察院長張博雅表示，第一次來到台中市定古蹟張廖家廟，看到家廟的建築之美，相信讓宗親們十分驕傲，也祝福張廖簡家族宗親未來一定會有更光榮的歷史。

財團法人張廖家廟董事長廖德淘則表示，約有200多位宗親參與祭祖典禮，家廟對於祭祖文化十分重視，每年舉行是春夏秋冬四季都會祭祖，從不間斷，同時家廟也有重要的社交意義，未來也將於整修時增設家事與倫理教室，讓更多人走進來認識張廖家廟。

▲張廖家廟是棟百年歷史的古蹟。（圖／記者鄧木卿攝）

市府民政局表示，西屯張廖家廟於1887年起建，主體建築以由三川殿、左右護龍及二個山門組成，為台中市三級古蹟，目前仍保持傳統家廟的功能，作為張廖家族的精神象徵與宗族的聚會場所，並組成祭祀公業管理家廟。

張廖家族源自明初的張元子，原屬於同宗，堂號為「清武」，是從張氏之郡號「清河」與廖氏之郡號「武威」，各取堂號前一字而組成，至於廖姓可分為單廖與雙廖，台中張廖家廟為張公廖媽後代子孫所建，俗稱張廖公廳。