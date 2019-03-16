國民黨總統初選　盧秀燕：「上次找不到人」現在人很多

▲盧秀燕出席磐石會會長交接前，對於立委補選結果提出看法。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕16日對於傍晚即將揭曉的四區立委補選結果表示，補選輸贏，強烈牽動著明年總統大選，一旦國民黨大勝，黨內鐵定士氣大振，此外，她也說，昨天在新北市立委候選人鄭世維的競選場合，她剛好跟高雄市長韓國瑜同車進場，兩人在車上互相拉拉手，加油打氣，鼓勵為了國家人民，一定要堅持奮鬥。

盧秀燕16日上午參加磐石會會長交接前接受媒體訪問，她說，昨天她與韓國瑜同車進場，因為進場的時間很匆促，沒時間談到總統選舉相關事宜，但在台上，她聽到很多支持者對於韓國瑜有這樣的期待，國民黨的這些A咖候選人、第一領先群，若要出來選總統的話，當然立委要選得好，若選不好的話，大家可能會有慮，立委選得好，對潛在候選人就會產生鼓勵作用，也讓他們的支持者更加振奮，因此她認為，這次的補選太有意思了，也很有意義，因為已強烈反映出國民希望國家到底走在什麼樣的道路上。

盧秀燕還說，這次若國民黨四席能夠全選上或四分之三，代表人民希望拚經濟這樣的路線還在持續當中，這是很重要的訊息，代表人民支持國民黨在競選立委當中，所提出的拼經濟、不要政治的路線。

另一觀察指標是，若國民黨在立委選舉中大獲全勝，跟總統大選當然會有連動關係，因為兩者選舉時間非常近，若民眾表示希望拚經濟、不要拚政治，兩岸能夠和平的話，則會連動到這次總統大選，會給想要參選的候選人重要的參考訊息。

盧秀燕進一步說明，國民黨若選得好的話，代表國民黨拼經濟、兩岸和平的路線，獲得選民的支持與認同。也因此，對於有機會擔任總統候選人的國民黨的一軍(第一領先群)，他們的支持者一定士氣大振。

這段期間，她看到國民黨很多潛在的候選人，包括韓國瑜、朱立倫等，認真賣力地全國到處輔選，若這次輔選成績很好，也代表他們的輔選受到肯定及歡迎，他們的支持者也會更加鼓勵他們出來參選總統。

她說，尤其國民黨現在有幾位A咖候選人，這對振興國民黨來說，是一個好的現象與鼓勵，因為她記得，上次的總統大選，黨內還面臨找不到人的窘境。而總統候選人若能因立委輔選受到鼓勵而浮上檯面，對國民黨來講，也是一件好事，但最重要的好事仍是，拼經濟、拼經濟、再拼經濟。