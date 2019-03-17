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韓流威力仍強大！盧秀燕：民進黨贏面子，國民黨贏裡子

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▲盧秀燕指民進黨不要輕忽韓國輸威力。（圖／記者鄧木卿攝）

▲盧秀燕表示，雖然國民黨只保住一席，但別輕忽韓流威力。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕17日上午表示，雖然國民黨只保住彰化一席，但她來自基層，從基層選戰出身，就她從基層的觀察，韓流威力還是蠻強大的，不會因為一次立委補選就失靈，民進黨也千萬別低估韓國瑜的魅力及民間影響力。

盧秀燕上午參加國際扶輪3461地區第2屆地區年會活動前，面對媒體訪問，她說，除了恭喜民進黨保住兩席外，她也要向謝龍介、鄭世維表示敬意，他們是奮戰不懈、雖敗猶榮最好的典範。

盧說，她覺得昨天謝龍介所言很有道理，因為原來在深綠鐵桿地區的選票，國民黨得票率過去可能只有10幾%，對上民進黨，可說是二比八，或兩成五對七成五，但這次在聯合催票，加上韓國瑜助選，國民黨得票率成長到四成或四成五左右，有些甚至接近五成。

對國民黨來說，雖沒有贏得勝選，但代表候選人非常努力，有讓票數成長。另一方面，民進黨也可思考，為什麼過去他們擁有八成票源的地區，現在卻與國民黨打到將近五五波。

▲盧秀燕指民進黨不要輕忽韓國輸威力。（圖／記者鄧木卿攝）

▲盧秀燕認為謝龍介、鄭世維雖敗猶榮。（圖／記者鄧木卿攝）

盧秀燕認為，這場選戰，兩黨都有所學習收穫，國民黨在民進黨鐵桿深綠選區內奮戰不懈，不斷推廣政策，而國民黨候選人透過選戰，把拚經濟、兩岸和平的想法推出去爭取選民認同，得票數也的確較過去成長。

民進黨贏了面子，保住兩席，國民黨則贏了裡子，因為票數有成長，從10幾%的深綠選區，打到將近五五波，因此，她把這場選舉定義為民進黨贏了面子，國民黨贏了裡子，兩黨都要學習，都會繼續努力。

至於選後情勢會不會對未來韓國瑜選總統有影響？盧秀燕表示，她一再強調，國民黨候選人產生要有兩個條件，第一，要把國家帶到正確方向，所以總統候選人的理念很重要，第二，一定要選贏，光有理念選不贏也沒用，理論跟實務都要有，這是她心中的標準。

她認為，現在國民黨人才濟濟，好幾位候選人都具備以上兩個條件，但因黨內有機制，一個這麼大的政黨，一定要經過民主機制才能產生候選人，雖然黨員各有支持者，不過還是要經過黨的程序，不管如何，能達到這兩個目的的人，一定可以脫穎而出，而黨內所提名的候選人，黨員也都會全力支持。

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關鍵字：盧秀燕,316立委補選

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