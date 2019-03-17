立委補選「給國民黨一個警鐘」　郝龍斌：2020派最強人選





▲國民黨副主席郝龍斌。（圖／記者湯興漢攝）

政治中心／綜合報導

第二波立委補選結果16日出爐，國民黨僅拿下彰化一席，黨內開始出現檢討聲音。國民黨副主席郝龍斌17日在臉書貼文說，這次補選無疑是給國民黨一個警鐘，2020的總統大選仍是一場硬仗，2020要贏，派出所有最強的人選，才是國民黨重返執政唯一的機會。

郝龍斌17日在臉書提到，謝龍介、鄭世維、洪麗萍都是非常優秀的同志，昨天的結果讓很多人都覺得訝異，但同時也說明了「2020並沒有我們所想的如此樂觀」。不可諱言的，自去年大選後，國民黨內確實有一些樂觀主義存在，讓很多從政同志都有意參選，但此次補選無疑是給國民黨一個警鐘，2020的總統大選仍是一場硬仗。

郝龍斌說，不過還是要給候選人謝龍介一個讚，此次選舉以台南第二選區為例，在謝龍介的努力與韓國瑜的加持下，其實選票的成長是非常驚人的。此次補選，台南第二選區的投票率為44.53%，在補選投票中已經算非常高，顯示選民的熱情完全被韓國瑜、謝龍介帶出來了。

郝龍斌提到，當然，相較於2016年立委選舉時的65%投票率，仍是低了不少；但這是更值得肯定的是，此次謝龍介的5萬9194票相較於2016年國民黨立委候選人在該選區3萬5千的得票數，票數淨成長了40%，而得票率也從18.57%成長為44.5%。

郝龍斌認為，這次補選是個指標，每一位國民黨的支持者都要了解，2020國民黨沒有一絲輕敵的本錢，「強」可能還不足以勝，必須每個地方都找出「最強」，才有可能面對最艱困的情況。「2020要贏，派出所有最強的人選是我們重返執政唯一的機會，國民黨加油！」

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