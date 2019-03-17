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民進黨從安寧病房轉加護病房　范世平：「蔡賴配」可能性提高

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▲▼蔡英文。（圖／記者范綱儀攝）

政治中心／綜合報導

第二波立委補選結果16日出爐，民進黨候選人余天、郭國文成功守住新北、台南立委席次，擊退高雄市長韓國瑜努力輔選的候選人鄭世維、謝龍介。師大政研所教授范世平分析，民進黨「從安寧病房轉往加護病房」，「蔡賴配」可能性提高。

范世平16日提到，立委補選結果，是「韓國瑜與柯文哲消風，民進黨止跌，國民黨小輸」。在強烈「韓風」與謝龍介的高知名度下，加上中國農業採購大單，使得毫無特色的郭國文陷入苦戰；但在前行政院長賴清德賣力領軍下全黨力挺，證明民進黨在關鍵時刻總能捐棄成見，團結一致，這是穩住的關鍵，也與國民黨的貌合神離形成對比。而余天與郭國文的當選，也讓民進黨從去年的全面潰敗，終於站穩腳跟，恢復一點信心，從安寧病房轉往加護病房。

▲▼賴清德輔選郭國文。（圖／翻攝自賴清德臉書粉專）

▲賴清德輔選郭國文。（圖／翻攝自賴清德臉書粉專）

范世平說，短期內賴清德不會有出線的機會，這次補選勝利後，總統蔡英文多少穩住了獨派壓力，加上蔡英文在1124大選後的陣容調整，現任行政院長蘇貞昌「接地氣」的施政，讓蔡英文擁有喘息空間，也使「蔡賴配」可能性提高。

另外，范世平稱，韓國瑜強烈輔選，還動員家人，把自己與這次補選綁在一起，鄭世維、謝龍介甚至成為韓國瑜的化身，所有文宣離不開包子、發大財，但依然落選。顯示「韓風」開始消風，韓國瑜的蜜月期宣告結束，其中黃光芹事件影響甚大。然而，韓國瑜光芒太強，反而讓鄭世維、謝龍介被邊緣化，形成「喧賓奪主」。

▲▼鄭世維三重選前大團結之夜，韓國瑜、盧秀燕、侯友宜合體為鄭世維造勢。（圖／記者湯興漢攝）

▲韓國瑜、盧秀燕、侯友宜合體為鄭世維造勢。（圖／記者湯興漢攝）

此外，談及退黨參選的陳筱諭，范世平認為她「徹底被棄保」，表示在藍綠激烈對決下第三勢力沒機會，台北市長柯文哲要小心；而柯文哲力挺陳筱諭，只拿1萬多票，顯示「柯風」再次失靈。

雖然范世平表示，「蔡賴配」可能性提高，但一名新潮流成員接受媒體訪問時稱，「賴清德沒想投入選舉，不過願意成為一個抬轎者」，會用同樣心情輔選所有候選人。

▼賴清德。（圖／記者林悅翻攝）

▲前行政院長賴清德、民進黨候選人郭國文，到佳里市場拜票，請親讓這個認真做事又顧台灣的人能順利當選。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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