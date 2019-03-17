激化危機感！立委補選國民黨僅拿1席　周錫瑋：不見得是壞事





▲韓國瑜、盧秀燕、侯友宜合體為鄭世維造勢。（圖／記者湯興漢攝）

政治中心／綜合報導

第二波立委補選結果16日出爐，國民黨僅拿下彰化1席，被外界解讀為「韓流退燒」。日前表態要投入國民黨內初選的前台北縣長周錫瑋認為，只拿一席不見得是壞事，因為可以激化國民黨的危機感，危機感跟團結，是國民黨最重要的兩件事情。

周錫瑋17日在臉書上表示，現在的選舉就跟他之前講的一樣，「民心思變」。這個變是一種平衡，也是一種觀望，因此上次選舉國民黨氣勢如虹時，民進黨緊張了，這次補選國民黨拿到一席，可以說是綠軍歸隊，但藍軍還不夠團結，不夠有危機意識。

周錫瑋說，韓國瑜市長為什麼大勝？勝在民眾不想高雄繼續讓民進黨執政，好像派個西瓜也會勝選，這是民眾思變。以及韓國瑜一開始的勝算不大，激化出藍軍選民的危機感，知道自己的一票很重要，一票都不能少，危機感跟團結，是國民黨最重要的兩件事情。

周錫瑋提到，所以，以鐘擺效應來看，「再來的總統大選，還是很有機會的，這次只拿一席，可以激化我們的危機感，不見得是壞事」。最重要的，還是自己常常在說的，「要團結！」團結才有力量，團結才能自助、天助、人民助，天佑台灣，2020國民黨必勝。

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