　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

激化危機感！立委補選國民黨僅拿1席　周錫瑋：不見得是壞事

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼鄭世維三重選前大團結之夜，韓國瑜、盧秀燕、侯友宜合體為鄭世維造勢。（圖／記者湯興漢攝）

▲韓國瑜、盧秀燕、侯友宜合體為鄭世維造勢。（圖／記者湯興漢攝）

政治中心／綜合報導

第二波立委補選結果16日出爐，國民黨僅拿下彰化1席，被外界解讀為「韓流退燒」。日前表態要投入國民黨內初選的前台北縣長周錫瑋認為，只拿一席不見得是壞事，因為可以激化國民黨的危機感，危機感跟團結，是國民黨最重要的兩件事情。

周錫瑋17日在臉書上表示，現在的選舉就跟他之前講的一樣，「民心思變」。這個變是一種平衡，也是一種觀望，因此上次選舉國民黨氣勢如虹時，民進黨緊張了，這次補選國民黨拿到一席，可以說是綠軍歸隊，但藍軍還不夠團結，不夠有危機意識。

周錫瑋說，韓國瑜市長為什麼大勝？勝在民眾不想高雄繼續讓民進黨執政，好像派個西瓜也會勝選，這是民眾思變。以及韓國瑜一開始的勝算不大，激化出藍軍選民的危機感，知道自己的一票很重要，一票都不能少，危機感跟團結，是國民黨最重要的兩件事情。

周錫瑋提到，所以，以鐘擺效應來看，「再來的總統大選，還是很有機會的，這次只拿一席，可以激化我們的危機感，不見得是壞事」。最重要的，還是自己常常在說的，「要團結！」團結才有力量，團結才能自助、天助、人民助，天佑台灣，2020國民黨必勝。

【316立委補選看這邊...】

► 藍綠決戰316　《ETtoday新聞雲》4地連線即時開票

【想看更多立委補選相關新聞】

► 賴神守住台南最後一口氣　郭國文自行宣布勝選！
► 鄭世維宣布立委敗選　「韓流」難吹綠營鐵票
► 激戰中台灣！　彰化國民黨柯呈枋自行宣布當選
► 金門無黨「戰將」陳玉珍奪5千票　自行宣布當選！
► 衝破5萬票門檻　余天自行宣布當選

ET快訊
林明禎接班人驚傳「秘婚又離婚」！男方刪光親密照
6500元就能飛巴黎！春季優惠機票懶人包　最便宜單程700元

關鍵字：周錫瑋,國民黨,立委補選,316補選

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

與柯文哲聊1小時　黎安友：華府或許會認為柯是ok的總統候選人

激化危機感！立委補選國民黨僅拿1席　周錫瑋：不見得是壞事

瞄準2020！發起「徵召韓國瑜」網路連署　藍議員：讓全台發大財

拜會不躲藏　柯文哲餐廳大方見黎安友

立委補選「給國民黨一個警鐘」　郝龍斌：2020派最強人選

補選挫敗韓流退燒？ 吳敦義《雲端最前線》18日獨家專訪

5年來假新聞僅罰一件...管碧玲痛斥：NCC愧對民主！

影／郭台銘：鴻海高軟園區AI人才起薪45K　韓國瑜：沉睡的經濟巨人醒了

晚上吃什麼？郭董「我們比較有錢」韓國瑜搶請客：我們有志氣...笑翻全場

影／一趟高鐵加碼900萬公斤　郭台銘1年內買「1000萬公斤蔬果」以高雄為主

小鮮肉❤100kg厚片女友結婚了！　哽咽「我想愛你一輩子」擁吻甜炸

台中傳女司機遭襲胸！哭喊不要　59秒地獄影片網怒：人渣快肉搜

狗媽「墨水不夠」只塗滿一顆頭　網被萌翻：要叫小黑還小白？

星光幫葉瑋庭「2年結3次婚」　牽著爸爸手走向最愛的他

黃健瑋躺楊謹華胸膛喊：溫暖！　火熱床戲「我被你弄累了」

剛出生浪浪遭棄...變身警犬小黃　特製掛牌「實務訓練中」萌到爆

行人讓機車？高雄伯傻站斑馬線　騎士人行道上集體闖紅燈右轉

誤投飯錢！弟盯「公車錢筒」手抹淚水　帥司機拒開鎖…結局暖翻眾人

與女兒分開...產媽獨住月子中心　一周後重逢相擁爆哭：我好想妳！

一起大口森呼吸！台南人必去的3處世外桃源

與柯文哲聊1小時　黎安友：華府或許會認為柯是ok的總統候選人

激化危機感！立委補選國民黨僅拿1席　周錫瑋：不見得是壞事

瞄準2020！發起「徵召韓國瑜」網路連署　藍議員：讓全台發大財

拜會不躲藏　柯文哲餐廳大方見黎安友

立委補選「給國民黨一個警鐘」　郝龍斌：2020派最強人選

補選挫敗韓流退燒？ 吳敦義《雲端最前線》18日獨家專訪

5年來假新聞僅罰一件...管碧玲痛斥：NCC愧對民主！

影／郭台銘：鴻海高軟園區AI人才起薪45K　韓國瑜：沉睡的經濟巨人醒了

晚上吃什麼？郭董「我們比較有錢」韓國瑜搶請客：我們有志氣...笑翻全場

影／一趟高鐵加碼900萬公斤　郭台銘1年內買「1000萬公斤蔬果」以高雄為主

中職／最強洋投確定開幕戰！富邦索沙：隨時備戰狀態

美模躺21F百貨公司「自拍極限性感」！髮絲懸空合影車流　照片曝光G了

HBL／從不被看好到進決賽　許時清把自己逼成魔鬼教練

《香蜜2》鄧倫、楊紫不繼續演了！　女主角被爆換「她」當

HBL／奪冠前什麼都不敢想　MVP林彥廷轟雙十「爽死了」

整太大！Andy機場變臉：只有失落…家寧難過落淚了　網搖頭：太過火

黑衣人礁溪名產店討債砸店！2老人嚇多次給錢　警快打壓制逮2嫌收押

藤原浩聯名Beats！耳機印上「閃電」、串珠　秒變時尚配件

成都3家長自曝食安照片造假　撒薑黃粉為了「視覺衝擊」

SBL／台銀狀元季末火力爆發　陳昱瑞預約年度新人王

政治熱門新聞

三重台南輸超慘　韓粉大崩潰

謝龍介輸在哪？　網4點分析推爆..

晚上吃什麼？　韓國瑜「搶請郭董..

即／韓國瑜直播檢討「敗戰」原因

關鍵簡訊曝鄭父拔管！韓國瑜義氣..

我軍口誤「中國空軍廣播」共機回..

買1000萬公斤台灣蔬果　郭台..

預測立委補選藍營橫掃4席　這些..

評／「韓流」破功？國民黨202..

王浩宇：前韓粉向我道歉「看清韓..

柯P機上嗡嗡翁　「一盞燈苦讀」

LIVE／郭台銘韓國瑜世紀合體..

韓流踢鐵板！余天破5萬票自行宣..

韓國瑜合體郭台銘「啃玉米」　反..

更多熱門

相關新聞

郝龍斌：2020派出所有最強的人選

第二波立委補選結果16日出爐，國民黨僅拿下彰化一席，黨內開始出現檢討聲音。國民黨副主席郝龍斌17日在臉書貼文說，這次補選無疑是給國民黨一個警鐘，2020的總統大選仍是一場硬仗；2020要贏，派出所有最強的人選，才是國民黨重返執政唯一的機會。

補選挫敗韓流退燒？ 吳敦義《雲端最前線》18日獨家專訪

預測立委補選藍營橫掃4席　這些名嘴被打臉了！

蘇貞昌：民進黨稍微止血還沒脫離險境

文旦倒水庫太荒謬！蘇貞昌重砲NCC：什麼都不管

讀者迴響

發燒話題

雞排妹 基督城槍擊 安以軒懷孕 波音737 勝利退演藝圈 王令麟 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 還願 張庭瑚 王令麟 綾瀨遙 高橋聖子 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 王令麟 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 王令麟 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 王令麟 孫安佐 蔡英文 袁惟仁昏迷 木村拓哉 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 韓國瑜 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

正妹脫光求復合　男：她想性侵我

獨／法比歐「東區索吻翹臀妹」纏綿1分半

高中生為一筆錢吵架跳樓…爸媽崩潰

台中OL掉手機　失智爺撿到道歉說原因…她哭好久

三重台南輸超慘　韓粉大崩潰

泰國刷180萬！他神回打趴詐騙集團

獨家／鄭人碩證實和小薰交往中！

男友嫌不是粉色！高中妹：顏色判我死刑

目睹騎士遭鋼索割喉！吊車司機傻眼

美養父母決定摘除「銀眼」女童雙眼

《驚奇》洩密　神盾局長世紀騙局

勝利滿腦子都錢！演唱會賣假藥」…GD心寒臭臉

哈妮、少時Sunny等取關鄭俊英IG！

快訊／車太鉉認賭博「退出所有節目」

太陽、大聲軍中近況曝光！粉絲看到照片哭了

更多

最夯影音

更多

小鮮肉❤100kg厚片女友結婚了！　哽咽「我想愛你一輩子」擁吻甜炸

台中傳女司機遭襲胸！哭喊不要　59秒地獄影片網怒：人渣快肉搜

狗媽「墨水不夠」只塗滿一顆頭　網被萌翻：要叫小黑還小白？

星光幫葉瑋庭「2年結3次婚」　牽著爸爸手走向最愛的他

黃健瑋躺楊謹華胸膛喊：溫暖！　火熱床戲「我被你弄累了」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面