顏清標補請二兒子婚宴147桌！藍營大合體　胡志強妙語：天氣不好哪來太陽

▲前立法院長、立委王金平對於立委補選未表看法。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

大甲鎮瀾宮董事長顏清標二兒子顏仁賢，2018年初跟曾經遊法國失聯的正妹黃子涵結婚，並育有一男一女，17日晚上在台中補請婚宴，包括前總統馬英九、前副總統吳敦義、前省長宋楚瑜、立委王金平、前台中市長胡志強和台中市長盧秀燕等政壇大咖雲集，其中胡志強針對這次立委補選表示，天氣都不好了，哪來的太陽？馬英九得知後認為比喻很洽當。

▲台中市長盧秀燕也出席婚宴。（圖／記者鄧木卿攝）

顏清標二兒子顏仁賢去年初和黃子涵登記結婚，去年生女兒時，顏清標曾席開10桌宴客，他當時說等媳婦身體恢復再辦喜宴，後來就決定在今晚補請，桌數從原本的50桌，暴增至147桌，分別設在餐廳三樓和六樓，會場限制媒體進入拍攝。

▲馬英九覺得胡志強比喻很好。（圖／記者鄧木卿攝）

到場祝賀貴賓除了馬英九、吳敦義、宋楚瑜、王金平、胡志強、盧秀燕之外，還有立委江啟臣、蔣萬安、王育敏、柯志恩、前台北縣長周錫瑋、國民黨中央委員連勝文及前台中市議長張清堂等，政商雲集，顯見顏清標的高人氣。

▲國民黨主席吳敦義也出席婚宴。（圖／記者鄧木卿攝）

大批媒體堵在一樓門口訪問大咖們對這次立委補選的看法，吳敦義和王金平面對問題，笑笑並未答覆便離開，倒是胡志強表示，這次補選只保住一席，對國民黨是一大警訊，應該好好檢討，他還說，天氣都不好了，哪還能看得到四顆、八顆太陽？

▲胡志強認為天氣都不好了，哪還看得到太陽？（圖／記者鄧木卿攝）

隨後抵達的馬英九，透過媒體轉述得知胡志強妙喻，他覺得這比喻很好，據了解，宋楚瑜和胡志強跟顏清標祝賀過隨即離開，馬英九、吳敦義和王金平待在會場比較久，其中馬更比原定時間多半小時，待了兩小時才離開。

▲顏仁賢全家福。（圖／記者鄧木卿翻攝）