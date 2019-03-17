　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

顏清標補請二兒子婚宴147桌！藍營大合體　胡志強妙語：天氣不好哪來太陽

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲顏清標補請二兒子婚宴，政商雲集。（圖／記者鄧木卿攝）

▲前立法院長、立委王金平對於立委補選未表看法。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

大甲鎮瀾宮董事長顏清標二兒子顏仁賢，2018年初跟曾經遊法國失聯的正妹黃子涵結婚，並育有一男一女，17日晚上在台中補請婚宴，包括前總統馬英九、前副總統吳敦義、前省長宋楚瑜、立委王金平、前台中市長胡志強和台中市長盧秀燕等政壇大咖雲集，其中胡志強針對這次立委補選表示，天氣都不好了，哪來的太陽？馬英九得知後認為比喻很洽當。

▲顏清標補請二兒子婚宴，政商雲集。（圖／記者鄧木卿攝）

▲台中市長盧秀燕也出席婚宴。（圖／記者鄧木卿攝）

顏清標二兒子顏仁賢去年初和黃子涵登記結婚，去年生女兒時，顏清標曾席開10桌宴客，他當時說等媳婦身體恢復再辦喜宴，後來就決定在今晚補請，桌數從原本的50桌，暴增至147桌，分別設在餐廳三樓和六樓，會場限制媒體進入拍攝。

▲顏清標補請二兒子婚宴，政商雲集。（圖／記者鄧木卿攝）

▲馬英九覺得胡志強比喻很好。（圖／記者鄧木卿攝）

到場祝賀貴賓除了馬英九、吳敦義、宋楚瑜、王金平、胡志強、盧秀燕之外，還有立委江啟臣、蔣萬安、王育敏、柯志恩、前台北縣長周錫瑋、國民黨中央委員連勝文及前台中市議長張清堂等，政商雲集，顯見顏清標的高人氣。

▲顏清標補請二兒子婚宴，政商雲集。（圖／記者鄧木卿攝）

▲國民黨主席吳敦義也出席婚宴。（圖／記者鄧木卿攝）

大批媒體堵在一樓門口訪問大咖們對這次立委補選的看法，吳敦義和王金平面對問題，笑笑並未答覆便離開，倒是胡志強表示，這次補選只保住一席，對國民黨是一大警訊，應該好好檢討，他還說，天氣都不好了，哪還能看得到四顆、八顆太陽？

▲顏清標補請二兒子婚宴，政商雲集。（圖／記者鄧木卿攝）

胡志強認為天氣都不好了，哪還看得到太陽？（圖／記者鄧木卿攝）

隨後抵達的馬英九，透過媒體轉述得知胡志強妙喻，他覺得這比喻很好，據了解，宋楚瑜和胡志強跟顏清標祝賀過隨即離開，馬英九、吳敦義和王金平待在會場比較久，其中馬更比原定時間多半小時，待了兩小時才離開。

▲顏清標補請二兒子婚宴，政商雲集。（圖／記者鄧木卿攝）

▲顏仁賢全家福。（圖／記者鄧木卿翻攝）

ET快訊
林明禎接班人驚傳「秘婚又離婚」！男方刪光親密照
6500元就能飛巴黎！春季優惠機票懶人包　最便宜單程700元

關鍵字：顏清標,婚宴,316補選,顏仁賢

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

影／目睹騎士遭鋼索割喉亡　起重機司機傻眼：他硬從我桿子底下過

短裙女遭色狼撲倒內褲掉一半　房東竟要她退租：長太漂亮也是麻煩

媽祖入夢守護10年！鐵齒韓國籍女「車禍重傷」生還...淚跪發願建廟

保時捷北宜過彎失控撞山壁　賓士小跑車追撞…父子輕傷

韓國瑜報喜！鴻海「擴大投資」高雄...他樂笑：鮮花也要銷往澳門了

影／我打的很光榮！　謝龍介哽咽謝妻「欠她的下輩子再還」

「麻豆文旦敗市」打敗龍介仙　台南賭盤組頭慘賠賭客樂歪

短裙女遭色狼撲倒內褲掉一半　房東竟要她退租：長太漂亮也是麻煩

顏清標補請二兒子婚宴147桌！藍營大合體　胡志強妙語：天氣不好哪來太陽

開心吃燒肉！郭台銘挽著韓國瑜「臉紅紅」　笑喊：這攤是他請客！

小鮮肉❤100kg厚片女友結婚了！　哽咽「我想愛你一輩子」擁吻甜炸

台中傳女司機遭襲胸！哭喊不要　59秒地獄影片網怒：人渣快肉搜

狗媽「墨水不夠」只塗滿一顆頭　網被萌翻：要叫小黑還小白？

星光幫葉瑋庭「2年結3次婚」　牽著爸爸手走向最愛的他

黃健瑋躺楊謹華胸膛喊：溫暖！　火熱床戲「我被你弄累了」

剛出生浪浪遭棄...變身警犬小黃　特製掛牌「實務訓練中」萌到爆

行人讓機車？高雄伯傻站斑馬線　騎士人行道上集體闖紅燈右轉

誤投飯錢！弟盯「公車錢筒」手抹淚水　帥司機拒開鎖…結局暖翻眾人

與女兒分開...產媽獨住月子中心　一周後重逢相擁爆哭：我好想妳！

一起大口森呼吸！台南人必去的3處世外桃源

顏清標補請二兒子婚宴147桌！藍營大合體　胡志強妙語：天氣不好哪來太陽

開心吃燒肉！郭台銘挽著韓國瑜「臉紅紅」　笑喊：這攤是他請客！

親子彩繪越南斗笠　看見越南街頭美麗的一道風景

曾順良傳承其子曾信凱　良友會擴大關懷弱勢做公益

獨家／晚餐原來選在這裡！　韓國瑜帶郭董來吃「好料的」

海軍敦睦艦隊安平港開放參觀 大批民眾排隊爭睹壯盛軍容

飛8500公里　潘孟安到非洲模里西斯關心台灣漁民

「腐城一日遊」滿滿的美食 《辛普森家庭》另類行銷台南

蘭嶼達悟之父紀守常百歲誕辰活動　副總統陳建仁親自參加

新北首場「愛情來了」未婚聯誼　「專屬愛情照相館」開麥拉

中職／最強洋投確定開幕戰！富邦索沙：隨時備戰狀態

美模躺21F百貨公司「自拍極限性感」！髮絲懸空合影車流　照片曝光G了

HBL／從不被看好到進決賽　許時清把自己逼成魔鬼教練

《香蜜2》鄧倫、楊紫不繼續演了！　女主角被爆換「她」當

HBL／奪冠前什麼都不敢想　MVP林彥廷轟雙十「爽死了」

整太大！Andy機場變臉：只有失落…家寧難過落淚了　網搖頭：太過火

黑衣人礁溪名產店討債砸店！2老人嚇多次給錢　警快打壓制逮2嫌收押

藤原浩聯名Beats！耳機印上「閃電」、串珠　秒變時尚配件

成都3家長自曝食安照片造假　撒薑黃粉為了「視覺衝擊」

SBL／台銀狀元季末火力爆發　陳昱瑞預約年度新人王

地方熱門新聞

獨／晚參選在這！韓國瑜帶郭董來..

加敦街戰斧豬招牌牛鮮嫩飽食免千..

郭董吃燒肉臉紅笑：是韓國瑜請客..

大順路橋拆除　橋邊居民重見天日

萬金石馬拉松　北海岸萬人齊聚開..

顏清標補請兒子婚宴　藍營大老合..

滿滿的美食 《辛普森家庭》另..

萬金石馬拉松　金山警設行動補給..

闖客城鐵橋爽PO照　遊客遭檢舉..

林姿妙：宜蘭綠博開幕日免費

國小籃球嘉年華　推動籃球風氣

顏清標孫女帶球嫁　五代同堂達陣

關山親水公園如何玩　許瑞貴告訴..

東大路機車地下道改造變身

更多熱門

相關新聞

藍僅拿1席　周錫瑋：不見得是壞事

第二波立委補選結果16日出爐，國民黨僅拿下彰化1席，被外界解讀為「韓流退燒」。日前表態要投入國民黨內初選的前台北縣長周錫瑋認為，只拿一席不見得是壞事，因為可以激化國民黨的危機感，危機感跟團結，是國民黨最重要的兩件事情。

郝龍斌：2020派出所有最強的人選

棉花糖葫蘆陣一進場喜宴賓客嗨爆

范世平：「蔡賴配」可能性提高

郭國文謝票　提出三個第一要務

讀者迴響

發燒話題

雞排妹 基督城槍擊 安以軒懷孕 波音737 勝利退演藝圈 王令麟 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 還願 張庭瑚 王令麟 綾瀨遙 高橋聖子 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 王令麟 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 王令麟 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 王令麟 孫安佐 蔡英文 袁惟仁昏迷 木村拓哉 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 韓國瑜 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

正妹脫光求復合　男：她想性侵我

獨／法比歐「東區索吻翹臀妹」纏綿1分半

高中生為一筆錢吵架跳樓…爸媽崩潰

台中OL掉手機　失智爺撿到道歉說原因…她哭好久

三重台南輸超慘　韓粉大崩潰

泰國刷180萬！他神回打趴詐騙集團

獨家／鄭人碩證實和小薰交往中！

男友嫌不是粉色！高中妹：顏色判我死刑

目睹騎士遭鋼索割喉！吊車司機傻眼

美養父母決定摘除「銀眼」女童雙眼

《驚奇》洩密　神盾局長世紀騙局

勝利滿腦子都錢！演唱會賣假藥」…GD心寒臭臉

哈妮、少時Sunny等取關鄭俊英IG！

快訊／車太鉉認賭博「退出所有節目」

太陽、大聲軍中近況曝光！粉絲看到照片哭了

更多

最夯影音

更多

小鮮肉❤100kg厚片女友結婚了！　哽咽「我想愛你一輩子」擁吻甜炸

台中傳女司機遭襲胸！哭喊不要　59秒地獄影片網怒：人渣快肉搜

狗媽「墨水不夠」只塗滿一顆頭　網被萌翻：要叫小黑還小白？

星光幫葉瑋庭「2年結3次婚」　牽著爸爸手走向最愛的他

黃健瑋躺楊謹華胸膛喊：溫暖！　火熱床戲「我被你弄累了」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面