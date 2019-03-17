關山親水公園怎麼玩　台東農業處長許瑞貴告訴你

▲許瑞貴教帶您遊玩關山親水公園。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

20年前台東關山小鎮擁有全國面積最大的環保親水公園而聲名大噪，現今台東縣政府農業處長許瑞貴在當時擔任關山鎮長，許瑞貴以「綠色造鎮」計畫為發想基底極力推動，並獲得環保署的經費支持，除了親水公園在河川新生地「從無到有」，更結合部份的農耕道路而完成全國第一條的自行車專用道，關山要如何玩呢？讓許瑞貴來教您。

每年數10萬的旅遊造訪人次，成功開啟山城小鎮的觀光產業。隨著各地興起啟用的觀光景點設施，親水公園的遊園人數逐年下降；台東縣政府計劃串起縣內的五處公園綠地，希望能互相拉抬壯大旅遊的能量。

許瑞貴利用休假日特地再來到親水公園，在公園遊客中心內相約鎮長時期的代表會主席方瑞清、現任鎮公所農觀課長彭成豐、地方產業代表來個午餐約會，順道跟民眾講述關山要如何玩。

許瑞貴表示，20年前親水公園的遊客中心就是以『埃及金字塔』為外型設計的綠建築，大伙相約來杯咖啡相當愜意，中午還能大啖餛飩湯。許瑞貴指出，親水公園綠意盎然，三五好友相約一起逛公園，累了就到遊客中心喝咖啡、吃冰都是絕佳選擇。

▲許瑞貴教帶您遊玩關山親水公園。（圖／記者楊均典翻攝）