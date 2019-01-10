千人拔蘿蔔！關山「食在好玩蘿蔔季」擴大辦理　面積達3公頃

▲台東關山鎮「食在好玩蘿蔔季」將於1月20日星期天寒假開始的第一天展開。（圖／關山鎭公所提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

還記得千人拔蘿蔔的盛況嗎？是否還記得不分大小不分族群，彎腰拔取那一顆顆潔白碩美蘿蔔的全民運動嗎？如果你沒有參與過，那肯定不要錯過，1月20日，關山豐田路和自由路交叉口，萬人引頸期盼的『食在好玩蘿蔔季』，又將燦爛展開。



關山是一個族群多元的鄉鎮，早前有很多客家部落全體遷移定居在此，故關山小鎮一直擁有濃濃的客家風味，客家精神純樸節儉，並充分利用老天所賜與的土地與糧食，所以在第二期水稻及隔年插秧的空檔，都會栽種蘿蔔、油菜花或田菁等作物，強化地力也增加收入。



醃漬文化一直是客家人引以為傲的技法，早期是為了延長食物品嘗期限，慢慢發展成專精的技術，蘿蔔醃漬成菜脯，時間超過15年，就轉變成有『黑金』之稱的食補珍貴藥材，關山客家人特別喜歡金茄子蘿蔔這個品種，雖然個頭不大，屬於小巧可愛類型，可是據老一輩長者說明，這個品種香氣最足，醃漬成蘿蔔乾最適合，經過時間淬鍊轉化，煮成老蘿蔔雞湯更是一絕，香氣撲鼻，溫潤醇厚，只要品嘗過的人，絕對忘不了那迷人的滋味。

▲關山鎮公所表示，今年雨水夠，蘿蔔非常漂亮。



為了推廣蘿蔔文化，扶植成為關山農特產第二大作物，長期以降，關山鎮公所都會在寒假開始之初，舉辦『食在好玩蘿蔔季』，期待參與民眾除了有滿滿收穫外，也可以藉由活動的參與，更加了解關山客家文化，找到『從泥巴到嘴巴』的感動。



今年關山『食在好玩蘿蔔季』，將於1月20日星期天寒假開始的第一天展開，地點在關山鎮豐田路和自由路交叉口，今年亦擴大辦理，增加栽種面積達3公頃，分為上下午場活動，早場是9點開始，9點半開拔，午場則是下午1點半開拔，現場另有蘿蔔乾DIY體驗、菜老闆彩繪、客語闖關及舞蹈表演的活動，讓您在寒假第一天就有滿滿的收穫和好心情。

無需報名，只要在現場購買手套及袋子即可。