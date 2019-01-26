關山警察史蹟文物館成另類宣導　「警」點 5星級董事長也說讚

▲台東關山警察史蹟文物館成為熱門景點。（圖／記者楊均典翻攝）

▲台東關山警察史蹟文物館成為熱門景點。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

台東縣池上鄉知名五星級國際渡假村董事長鄭越才26日領著同學及嘉義鄉親約40人，至關山警察分局參訪，受到關山分局長蔡耀順的熱烈歡迎，同時派出導覽人員解說分局的古往今來，並以輕鬆詼諧方式融入「加強重要節日安全維護工作」治安平穩、交通順暢及民眾安心等宣導，讓大家聽的是津津有味，讓五星級董事長對這另類「警」點讚聲連連！

關山警察分局位於花東縱谷內，也在臺9線的觀光動線上，為響應縣府推展「觀光美地、繁榮家園」及「幸福城市」的施政主軸，特將分局內閒置的柔道館重新規劃及整理，將日據時期、臺灣光復初期的警察裝備，井然有序的排列，再配合志工導覽人員的解說，以及小橋流水的優質後花園，透過網友的PO文引薦慢慢打響名號，讓該館儼然成為另類的私房「警」點。

關山警察分局表示，「關警史蹟文物館」內部陳列許多日據時期文物，相當值得一遊，開放時間是每周二至週日，上午10時至11時，下午3時至4時，每逢周一休館，但在此提醒民眾，連續假期(如中秋、端午、元旦及春節等)也是休館，請民眾可至「台東縣警察局關山分局」官網「警史館專區」查詢，以免屆時撲空而壞了遊興，謝謝大家！