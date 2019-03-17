贏了卻睡不著...卓榮泰嘆：不能單靠傳統支持者 組織戰是關鍵

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記者蔣婕妤／新北報導

第二波立委補選（新北、彰化、台南、金門）16日舉行投開票，民進黨去年底九合一選戰大敗，這次國民黨又有高雄市長韓國瑜「韓流」強勢加持，綠營最終守住最關鍵的新北、台南兩席立委補選席次。民進黨主席卓榮泰17日一早陪同立委當選人余天謝票，他受訪時透露，雖然贏了兩席但昨晚還是沒睡好，他也指出，面對挑戰不能單靠傳統支持者，組織戰將是關鍵。

這次立委補選被視為2020總統大選的前哨戰，其中又以民進黨的余天在新北三重對戰國民黨鄭世維、台南由郭國文對戰國民黨的這兩區選情，最受關注，最終新北、台南兩大關鍵選區都由民進黨拿下，也被外界視為是成功守住「2020前哨站」。

▲余天、卓榮泰謝票。（圖／記者蔣婕妤攝）

民進黨在立委補選戰拿下好成績，但卓榮泰16日晚間致詞時臉上卻不見笑容，他受訪時表示，昨晚的選情預估，新北、台南只要沒有意外，本來就預期會勝選，但最後彰化還是沒有成功拿下，他感嘆，一月底首波立委補選時台北市士林大同區由黨內候選人何志偉勝選，當時他就知道後面會有更大挑戰，這次也果然面對更多假消息影響，可以預期往後的選戰，會有更大挑戰。

卓榮泰17日強調，民進黨「沒有勝選」只是止血，面對國民黨評論綠營雖然拿下鐵票區，但國民黨得票數卻有增長，卓榮泰回應，「我不反對他們這麼想，我們曾經很好的地區，這次大挑戰，我昨天沒睡好，我欣慰的是選戰前掌握到的數字跟結果差距非常小，但我唯一現在遺憾的是，新北、台南有些行政區我們沒有取得優勢，這表示我們組織還要再扎實，我們不能單靠過去傳統支持者，要靠組織力、短時間內扭轉，這才是組織戰，我第一個欣慰是調查準確，遺憾是未能短時間逆轉，這是未來勝負關鍵。」

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