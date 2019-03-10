9年來種下300萬棵樹　植樹節徐榛蔚邀鄉親種3000顆樹苗

▲花蓮縣政府、花蓮林管處及花蓮區農改場於壽豐鄉有機示範田區共同舉辦植樹活動，縣長徐榛蔚帶頭種下苗木。（圖／記者王兆麟攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為迎接一年一度植樹節，花蓮縣政府、花蓮林區管理處及花蓮區農業改良場10日於壽豐鄉有機示範田區共同舉辦植樹活動，縣長徐榛蔚、林管處長楊瑞芬、農改場長杜麗華與民眾共同栽植3,000多棵苗木，場面熱鬧歡樂。田區位於中央山脈與海岸山脈之間，期盼打造生態多樣且豐富的園區，成為連通兩座山脈的綠色廊道。

「留給子孫金山銀山，不如留下青山綠水！」徐榛蔚表示，花蓮縣政府積極推動「幸福花蓮、花園城市」美麗藍圖，過去9年來種下300萬棵樹，朝花園城市邁進，期盼鄉親共同響應植樹造林及城市綠美化，讓這份綠意延續下去，花蓮青山綠水永續長存。

▲花蓮林管處長楊瑞芬（左至右）、立委蕭美琴、花蓮區農改場長杜麗華、礦物局東區辦事處主任羅光孏、縣議員蔡依靜等皆到場共襄盛舉。

徐榛蔚也感謝農委會林務局協助清除「綠癌」小花蔓澤蘭，但由於銀合歡的蔓延亦相當嚴重，希望相關單位也能重視與協助。隨後，徐縣長親自頒獎表揚107年度造林計畫撫育管理輔導成效優良的單位，包括光復鄉公所、鳳林鎮公所、壽豐鄉公所、瑞穗鄉公所、富里鄉公所及玉里鎮公所。

林管處長楊瑞芬說明，今年植樹月主題為「延伸島嶼生命綠」，延續去年國土生態綠色網絡的概念，希望透過各地的植樹活動縫合島嶼內因人為開發遭切割之棲地，由綠帶串聯周遭淺山、海岸林等，逐漸恢復台灣原生動植物棲息環境。

活動主辦單位今天還特別準備大家喜愛的桂花與茉莉1,000株給全程參與的鄉親朋友，希望大家把樹苗帶回家，讓花蓮的每個角落綠意盎然。

花蓮各地植樹月贈苗活動已經開跑，至月底共計有16場活動，歡迎民眾準備今年1、2月或3、4月的3張統一發票，踴躍換取苗木。