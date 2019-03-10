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女力紅不讓！國際崇她社百年慶　1200社姊漫步花蓮太平洋濱

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▲國際崇她31區慶祝國際婦女節及成立100週年，在花蓮北濱太平洋公園舉辦「玫瑰日慈善健走」。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

國際崇她31區慶祝國際婦女節及成立100週年，在花蓮北濱太平洋公園舉辦「玫瑰日慈善健走」。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

國際崇她31區中華民國總社為慶祝國際婦女節及成立100週年，10日在花蓮北濱太平洋公園舉辦「玫瑰日慈善健走」，花蓮縣長徐榛蔚身為崇她社一員，特別到場陪伴社姊跳暖身操、漫步於太平洋左岸，現場1200名社姊完成3.8公里的健走里程，除展現「女力紅不讓」，更對花蓮「花園城市」美景讚不絕口！

▲國際崇她31區慶祝國際婦女節及成立100週年，在花蓮北濱太平洋公園舉辦「玫瑰日慈善健走」。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

花蓮縣長徐榛蔚身為崇她社一員，到場陪伴社姊跳暖身操。

國際崇她1919年11月成立於美國芝加哥，由來自全世界63個國家、3萬多名結合各領域的專業人士所組成。為慶祝即將成立100週年，2019年全世界國際崇她社紛紛舉辦各項慶祝及宣導活動，透過服務及倡議賦權女性。台灣於1963年加入國際崇她，與蒙古共同隸屬第31區，目前有23個社。

▲國際崇她31區慶祝國際婦女節及成立100週年，在花蓮北濱太平洋公園舉辦「玫瑰日慈善健走」。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

徐榛蔚特別感謝崇她社姊於0206震後捐助155萬元，協助重建稻香國小多功能教室，昨日揭牌啟用，為在地學童教育盡心力。她也提到，希望所有人共同響應崇她社倡導「向暴力說不」、促進性別平等及女權尊重，相信女性柔性的力量，會讓台灣更和諧、世界更平等。

▲國際崇她31區慶祝國際婦女節及成立100週年，在花蓮北濱太平洋公園舉辦「玫瑰日慈善健走」。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲徐榛蔚感謝崇她社姊於0206震後捐助155萬元，協助重建稻香國小多功能教室。

揮別過去幾天綿綿細雨，今晨陽光露臉、微風徐徐，正是適合健走運動的日子，徐榛蔚説，花蓮有兩個「太太」（太魯閣、太平洋）、三個「小山」（美崙山、林田山、金針山），鼓勵崇她社姊盡情在花蓮大口呼吸，享受幸福、健康與友誼。

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