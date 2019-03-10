吉安鄉農民節表彰大會　徐榛蔚感謝農友擦亮在地金字招牌

▲花蓮縣長徐榛蔚出席吉安鄉農民節表彰大會，感謝農友打響在地農特產品的金字招牌。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

吉安鄉農會10日舉辦農民節表彰大會，花蓮縣長徐榛蔚出席並祝賀在場所有勞苦功高的農友們，感謝農友打響在地農特產品的名聲，也祝福吉安鄉農會業績長紅、事業蒸蒸日上。

縣長徐榛蔚致詞表示，感謝在地辛勤的農友們，讓當地農特產品走出去，日前也行銷至金門，讓小三通地區看見花蓮優良品質的農特產品，並擦亮在地農產品的金字招牌。她也說，今年吉安鄉農會保健作物加工廠即將完工，及稻米冷藏儲存設備改建工程將實施嘉惠農民。

▲徐榛蔚向現場貴賓及農友問候致意。

徐榛蔚說明，目前推行農業資材補助、加固型網室建置補助，以及農業農民職災保險，希望給予農友們更完善安全的保障。她也補充說，農民職災保險是自己時任立委時與時任立委張麗善及王惠美、立委江啟臣、顏寬恒共同提案，於去年5月份三讀通過、11月份全面施行，縣府也將全力推動農民職災保險，減輕農友農務負擔、並保障農務職業災害保險。

與會貴賓包括行政院農委會花蓮區農業改良場副場長楊大吉、行政院農委會農糧署分署長陳昌岑、議長代表秘書劉宋彬等各級民意代表及地方仕紳。