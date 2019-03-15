回不了大海那頭的家！綠蠵龜魂斷白沙灣　海巡就地掩埋

▲▼ 回不了家！｢綠蠵龜｣魂斷白沙灣，海巡就地掩埋。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市石門區白沙灣遊客中心附近，13日深夜民眾發現一隻受傷的海龜，海巡第八岸巡隊麟山鼻安檢所接獲，立即趕往現場查看，海龜已無生命徵象。14日上午海洋大學研究人員到場察看，並實施丈量，判斷應為保育類｢綠蠵龜｣，研究人員採集海龜檢體後，由海巡人員就地將綠蠵龜掩埋。

第八岸巡隊表示，13日深夜11時20分許，民眾在白沙灣遊客中心附近海灘，發現1隻受傷海龜，經麟山鼻安檢所小隊長，及第一機動巡邏站巡邏組前往現場察看，綠蠵龜已沒有生命徵象，當場拉起封鎖線實施封鎖，並通知基隆海洋大學研究人員於14日到場。

請繼續往下閱讀...

海洋大學研究人員14日上午11時25分到場，確認綠蠵龜已經死亡，經丈量綠蠵龜身長為38公分、寬33公分，並提取綠蠵龜身上研究素材後，隨後由海巡人員將死亡綠蠵龜就地掩埋。

第八岸巡隊隊長李思賢表示，「海巡工作成效、海域治安、維護漁權、救生救難、海洋事務、海洋保育」為重要任務，除了查緝走私及非法入出國外，生態及環境保育，亦為本署工作重點事項，民眾如在海邊發現有鯨豚及海龜擱淺之情事，請撥打「118」免付費服務專線，共同為海洋生態保育盡一份心力。