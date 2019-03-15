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美軍測試微型滑翔制導炸彈　將用於特種作戰部隊無人機

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▲▼GBU-69/B炸彈。（圖／翻攝自網路）

▲GBU-69/B炸彈。（圖／翻攝自網路）

軍武中心／綜合報導

美國特種作戰司令部（USSOCOM）和空軍特種作戰司令部（AFSOC）使用AC-130空中炮艇機，已經通過對「GBU-69/B」（SGM）微型滑翔導航空氣炸彈的第一階段測試。軍方還將在2019年底試驗從無人機上投擲這款航空炸彈。

根據外媒爆導，美軍計劃在AC-130和小型無人機上使用GBU-69/B炸彈；在第一階段的測試過程中，測試人員檢查數據交換系統的性能，該系統可以在飛行過程中為炸彈分配新的目標。

報導提到，負責研製的Dynetics公司計劃將GBU-69/B集成到美國特種作戰部隊的無人機，將在今年晚些時候進行複合型低附帶損傷戰鬥部的演示驗證。該公司認為，網路通信有助協同作戰能力提升，配置雙向數據鏈可使GBU-69/B成為由其它空中平台和戰術空中管理員組成的網絡的一部分。

相關資料顯示，GBU-69/B的長度1.06公尺，直徑11.4公分，總重量為27公斤，彈頭重達16公斤，配備美國雷神公司開發的X-Net通信系統，以支持動態頻率變化並提高無線電干擾條件下的信息傳輸效率，從飛機上投擲的打擊距離為37公里。

▼無人機。（CFP／示意圖）

▲▼無人機。（示意圖／CFP）

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關鍵字：GBU-69/B,微型滑翔制導炸彈,無人機,美國特種作戰司令部,美國空軍特種作戰司令部,國際軍武,軍武

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