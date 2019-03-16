「不會用千斤頂」暖警深夜找師傅　熟齡女秒變粉絲要簽名致謝

▲巡邏員警發現爆胎車協助修復，熟女兒子深表感謝。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

李姓熟女晚間委託兒子開車載她與阿姨返家，途中開到東區竟遇上爆胎，他們與民眾對於換備胎「很不熟」，又找不到修車廠。3人煩惱時，3名巡邏警察恰巧出現，立刻聯繫上修車廠，解決難題外，也讓她們能趕快回家吃晚餐。李女還像粉絲要警察簽名，打算PO網感謝，讓員警備感窩心。

第三警分局東區分駐所員警警員石志中、尤建翔、實務訓練生林政穎，3月13日晚間9點多巡邏經過東區十甲東路段時，發現前方路邊有一輛汽車打雙閃燈，立刻上前關心。原來該車疑似輪胎沒氣，因為天色已晚，路況不熟，雖有附近民眾熱心拿千斤頂來幫忙，但眾人摸索一段時間還是不會弄，也不知道還有哪裡有維修廠可以聯絡。

▲員警請來修車廠老闆，協助更換備胎。（圖／記者李忠憲翻攝）

員警一問之下，該車駕駛李姓男子才說，他開著母親的車載母親和阿姨要回家，哪知道開到這邊輪胎就沒氣，聯繫認識的輪胎行都已休息，自己不會弄，搞到現在都還沒吃晚餐，不知該怎麼辦才好。

員警得知後，立刻幫他們聯繫周邊的修車廠和輪胎行，果然聯繫上一間樂業路上的汽車修配廠，老闆接到警方求援電話，二話不說，立刻帶著工具開車到場，除了協助換上備胎外，檢查後確認是輪胎刺到一根鋼釘。

李女和她胞姊對於警方如此熱心開心道謝，還當場成了粉絲詢問，「你們三位大名？幫我們留著就好，我們才可以po網感謝」，也拿出紙筆讓員警簽名。

員警也謙虛回說，「只提供意見，沒有幫上什麼忙啦！」讓李女與胞姊聽了更加感謝直呼，「喔！有喔！幫了很大的忙！」、「不然不知道幾點才能回家」。

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