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遭貨車撞飛20公尺外...後座都輾爛　他「一個動作」救3條命

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▲▼轎車遭貨車撞飛20公尺遠，後座都碾爛 。（圖／翻攝自新華網）

▲轎車遭貨車撞飛20公尺遠，後座都碾爛 。（圖／翻攝自新華網）

大陸中心／綜合報導

浙江杭州胡姓男子4日行經杭州新景高速公路時，車子突然爆胎，當車子停靠在路肩等待員警到場時，一輛大貨車突然高速衝向車子，所幸胡姓男子將妻子與女兒硬拽出車外，最後車子被撞飛了20公尺遠，後座都被壓爛了，而一家3口平安的逃過死劫。

▼轎車後座遭碾爛 ，輪胎也飛出。（圖／翻攝自新華網）

▲▼轎車2k7後座都碾爛 。（圖／翻攝自新華網）

據《杭州日報》報導，胡姓男子平時在杭州工作，想趁放假時帶妻女回衢州老家。男子於返途中，行駛杭州新景高速公路不久後，車子便發生爆胎，而他在看到公路標語牌上寫著「發生事故，車靠邊、人撤離、即報警」後，便立刻將車子移到右側護欄邊，並打電話報警。

胡姓男子試圖讓妻女離開車內，不過5歲大的女兒因發燒不舒服，嚷嚷著不肯下車，於是男子硬將妻女拽出車外。當3人翻越護欄外，正準備要跨越排水溝的一瞬間，突然一輛大貨車直直撞上胡男的轎車，撞擊力道大到將轎車推飛20公尺外，後座都變形了，女兒則是滾落到排水溝嚇得大哭，幸好最後一家3口都無性命之虞。

警方到場後，胡姓男子仍心有餘悸，並向員警表示，「嚇死了，半條命都嚇掉了，還好人都走出來了，站在外面，不然今天就交代在這裡了。」當男子回想那驚恐一瞬間時說，「真的是一念之差，當時女兒都不肯出来，我不堅持的話真的完了！」

員警王方杰表示，當時到場只看到一輛貨車「騎」在轎車上，而胡姓男子則是在護欄外一邊抽菸，一邊搖頭嘆氣。經由警方調查，肇事的李姓駕駛因疲勞駕駛，導致精神不集中，過彎時沒有注意到停靠在護欄邊的轎車，想減速時已經太遲，整輛貨車已朝轎車直撞過去，沒想到，公路上的標語，以及胡姓男子將妻女「硬拽出車外」的動作，成功拯救了一家3口。

當車子在高速公路上爆胎時，該怎麼辦？
1. 查覺爆胎時，立刻鬆開油門。
2. 切勿急煞，讓車輛自然減速。
3. 抓緊方向盤，不要大幅度的轉向。
4. 待車速低於 50km/h 之後再輕踩煞車，讓車慢慢滑行至路肩。
5. 打開警示燈並通知警察。

▼汽車爆胎前的7大徵兆。（影片／取自Youtube翻滾吧!!鹹魚）

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關鍵字：浙江,杭州,新景高速公路,疲勞駕駛,車禍,碾爛,爆胎,追撞

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