他下巴有顆黑痣！枋寮男「偷拔火星塞」埋伏　假好心修理收2倍錢

▲就是他偷拔火星塞。（圖／翻攝自枋寮在地大小事，下同）



地方中心／屏東報導

屏東一名陳姓男子居然偷拔別人的火星塞，然後躲在旁邊埋伏車主，等對方來發現車子發不動後，再假好心出現幫忙修車，收取比市價高2倍的費用。警方追查，至少有3人受害，訊後將陳男依詐欺罪嫌送辦。

陳姓網友在「枋寮在地大小事」貼文表示，枋寮朋友請注意，最近有名陳姓男子會在你機車發不動時，好心幫忙修理，不過事後會發現他根本沒有修理，因為「你的車根本沒有壞，是他偷拔火星塞，導致車發不動」，而為了取得信任還會瞎掰「噴油嘴不能噴油，要做大保養」，以此索取高額維修費用。

▲監視器拍下犯案過程。



陳姓網友指出，「如果你的車發不動，而他又剛好出現，請把愛車牽給熟識的車行修理，不要再讓這小人為所欲為，截至為止已有多人受害。」另外他補充，陳姓男子其實是把車子拿去讓車行修，但收了車主的錢，卻向店家謊稱未收到款，導致也有多家車行受害。

許多網友看完後紛紛留言「保證是真的，因為我也是受害人」、「我也是受害者，但重點沒有什麼直接證據」、「認識這個人，他在外面欠一堆錢」、「太缺德」。

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