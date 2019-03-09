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獨／查辦盜採砂石卻遲遲未還已查扣機具　警察要賠194萬

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▲▼台中市警局第三分局。（圖／翻攝GoogleMap）

▲台中市第三警分局因遲還查扣機具，法院判賠194萬。（圖／翻攝GoogleMap）

記者李忠憲／台中報導

第三分局勤工所2016年間接獲民眾檢舉盜採砂石，除送辦3名工人更扣押聯結車及挖土機。業者控訴三分局違法搜索、扣押，該發還機具卻拒絕歸還，向法院提國家賠償。台中高分院認為，警方雖無違法搜索扣押，但遲發還機具40日，三分局應賠償租金損失194萬，全案可上訴。

判決書指出，台中市警局第三分局勤工派出所2016年9月13日上午9時接獲民眾檢舉，轄區內一處墳墓遷葬工程有人涉嫌盜採砂石。所長楊志文率副所長鄭誌銘、警員董慶銘、尤慧儒、林群富、黃耀興共6人，未持搜索票進入工地內調查、搜索，並命當時承攬工程的李姓男子停工。

▲▼ 道路工人,工人,電車,道路,施工,混凝土,挖土機。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲業者當場遭查扣挖土機及聯結車。（示意圖／與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）

李男告知警方是合法土方工程，並提出合約書等相關資料，但仍遭員警拉起封鎖線，並扣押1輛載運土方的聯結車及3台挖土機，並將在場3名工人帶回，連同李男列為刑事被告。相關業者聞訊立刻帶著相關資料到派出所，證明一切都是合法，但警方仍將3名工人移送地檢署。

李男自行到地檢署說明後，檢察官當庭諭知工地無停工及扣押上開機具必要，同意李男向三分局請求發還扣押物。李男當天立刻前往勤工所請求領回機具，卻仍遭員警拒絕，也不向檢察官查證，更不理李男發函。最後台中地檢署同年11月29日函示三分局暫行發還扣押物，警方才在隔日歸還機具。

李男指控，三分局無合理懷疑事證，未持搜索票也未經同意就進入工地搜索扣押，且扣押後未製作扣押物清單或收據交付予李男等人，分局逮捕魏等3名工人及搜索、扣押等行為顯已違法。而分局不理檢察官3次口頭要求暫行發還扣押物，拖到11月30日才返還，有違比例原則，依國家賠償法求償79日的機具租金損失379萬餘元。一審判決，第三分局應賠李男36萬，李男與三分局均不服上訴。

台中高分院法官認為，開挖土方現場深度太深，加上現場人士無法舉證，衡以司法實務見解中，許多都是合法掩護非法，因此警方盤查、逮捕及解送魏等3名工人尚無不法；警方穿著制服，經業者同意進入，現場也無任何強暴脅迫行為，尚無違法情形，難認警方有違法搜索、扣押情事。

法官針對扣押機具，認定三分局在2016年10月21日，就已接獲檢察官發還扣押物口頭命令，扣除作業期間約1日 ，22日起已遲延發還扣押物，至同年11月30日止共遲發40天，導致損害應負國家賠償責任。三分局除一審該賠36萬，應再賠156萬，也就是賠償194萬給李男。

第三分局表示，3月7日已接獲裁判書，經與律師討論，本案將上訴。在案件定案後，三分局將召開國賠小組會議，公務員若有疏失，就會求償及處分。

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關鍵字：盜採砂石,機具,國家賠償,第三分局,台中市警局,勤工派出所

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