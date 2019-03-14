史上最衰毒蟲？　18 歲嫩男買毒當成年禮剛到手就被逮

▲18歲男子買毒品當成年禮，才到手就被警察逮到。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

才滿18歲無前科的吳姓男子，剛面交入手2小包安非他命當自己成年禮，還來不及離開就遇上警方盤查。吳男因為太緊張，支吾其辭，最後只好認了，交出剛到手的毒品，還沒「享用」到就遭警方依法送辦。才當毒蟲第一天就被逮，堪稱史上最衰。

第三警分局東區分駐所員警3月1日晚間11點巡邏，行經南京路附近發現1名男子行徑鬼鬼祟祟，立刻上前盤查。警方經確認18歲吳姓男子身分，發現他並無前科，當下追問為何半夜在這邊探頭探腦。吳男竟神情緊張，眼神閃爍，員警認為他大有問題，仔細詢問，他最後才坦認自己身上有毒品，並在自己的皮夾內拿出2小包重約0.85克的二級毒品安非他命。

▲男子交出剛到手的2小包安非他命。（圖／記者李忠憲翻攝）

吳男向警方供稱，他今年1月剛滿18歲，好奇心唆使下，想買毒品當自己的成年禮，當晚跟賣家相約在這邊面交，豈知才剛到手，來不及吸食，警方就出現。

警方除依法採尿，並依《毒品危害防制條例》將吳男送辦外，也勸吳男還沒踏入毒品時盡早轉彎，否則一旦使用後將會是萬劫不復的地獄路。若因一時好奇使用，那將是一步錯步步錯，還是趁未淪陷時勇敢的向毒品說「不！」好好把握靜好的青春歲月才是。

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