三芝別墅土地「蓋鳥籠建石階」！李濤被鄰居告侵占毀損

▲資深媒體人李濤（圖／記者黃克翔攝）

社會中心／綜合報導

新北市三芝的郭先生日前向媒體爆料，他與資深媒體人李濤是櫻花山莊的鄰居，多年前父親過世繼承一筆土地後，竟遭到李濤占用，在這片土地蓋大型鐵籠，接通水管線、照地燈，他氣得怒告李濤侵占和毀損，並痛斥對方「像土匪」。李濤則回應，郭先生10多年前就有答應他使用，現在卻翻臉不認人。



《蘋果日報》報導，郭先生表示，他繼承家族一筆位於櫻花山莊後方的土地，位在陽明山國家公園範圍內，屬於國家公園管理處管理，與李濤的土地相鄰在一起。4、5年前母親過世後他來整理祖產，才驚覺李濤已經找來工人強佔這塊地，並在地面設置大型鳥籠、造地燈，舖設石階，他要求李濤拆掉，但對方卻不理還繼續蓋，「不高興還想打人」。

郭先生提到，讓他不滿的是，李濤表面跟他很好，但新建土木為何不用申請，而且李濤家上方玻璃屋和欄杆也是違建，政府都不管，自己修整石牆卻被百般刁難。



對此，李濤回應，他在10多年前看那塊地沒在用，經過郭先生口頭同意後使用，過去幾年都沒事，去年10月颱風的時候，他找來工人固定鐵籠，結果郭先生看到馬上把鐵籠退回去，他也答應了。結果一個多禮拜前，郭先生突然說不能用，後來李濤接到警方通知作筆錄，才知道地主反悔，警察也有質疑，鐵籠都已經生鏽了，郭先生怎會不知道自己的地有人在使用，根本從頭到尾都知情。

郭先生回應，李濤10年前沒有口頭跟他借地，不知道這種說法哪裡來的。陽管處則提到，目前尚未判定李濤的建物是否違建，淡水警方已受理郭姓地主提告毀損、詐欺，雙方筆錄製作完成，仍各說各話，近期將會依法函送，轉交檢警釐清事發經過。