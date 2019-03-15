《刀塔傳奇》代理商2億資產遭侵占　負責人判刑4年6月

▲《刀塔傳奇》為台灣知名手機遊戲，代理商樂檬科技日前爆發公司資產遭侵占案。（圖／資料照）

記者楊佩琪／台北報導

知名手機遊戲《刀塔傳奇》(現名：小冰冰傳奇)台灣代理商樂檬科技，2015年爆發公司資產遭侵占2億元案。台北地檢署將黃姓負責人依業務侵占、背信等罪起訴。台北地方法院判決，詐欺得利部分判3年有期徒刑，背信部分2年，合併應執行期4年6個月，全案可上訴。

《刀塔傳奇》為國內知名手機遊戲，在台由「樂檬線上科技」代理，幕後資金為大陸遊戲大廠「中清龍圖」。2015年3月遭美國遊戲大廠「暴雪娛樂」控告涉嫌抄襲，違反《著作權法》。台北地檢署偵辦後，於2016年1月，以罪證不足，將何姓負責人、許姓總經理不起訴處分。

不過事後檢調接獲中清龍圖跨海提告，指樂檬黃姓前副總經理、許姓總經理與鍾姓業務經理合謀，以「避免訴訟拖累」等話術，誘騙何姓負責人簽下股權轉讓書，使公司改登記在黃男名下，黃男成為負責人，甚至「整碗捧走」奪下經營權。黃、許2人並將公司資產分批匯往其實際掌控的海外公司，侵占資產總計高達近2億元。

2016年11月，檢調發動搜索傳喚，黃男否認犯案，許男也表示此事與他無關，檢方訊後將黃男依涉犯業務侵占等罪20萬元交保，許男30萬元，並限制出境出海。2017年4月，再將黃男起訴，許男則因罪證不足，不起訴處分，另對潛逃出境的鍾男發布通緝。

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