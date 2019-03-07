樂團前主唱供毒害女喪命　再被控「侵占」死者物品...烏龍一場

▲地下樂團前主唱蕭逸先是因供毒害女身亡遭起訴，而後再被該女家屬指控侵占其隨身物品。（圖／資料照／記者李毓康攝）

突發中心／綜合報導

地下樂團「暴君」前主唱蕭逸，2018年邀一名許姓女子到家中，卻提供毒品給其食用，導致對方暴斃身亡，被依違反《藥事法》轉讓禁藥致死罪起訴，目前仍在法院審理中；但一波未平一波又起，蕭又遭許女父母指控，事後發現女兒的物品不見了，懷疑是蕭逸與其楊姓友人拿走，再提出侵占罪告訴，而北檢調查後認為事證不足，不起訴。

據了解，許女是在一場聚會中結識蕭逸，2018年3月中旬她應邀到蕭男住處，期間服用數顆不明藥物，沒多久後卻突然發狂，全身抽搐，蕭男與林姓室友驚覺不對勁，緊急對她進行CPR，並且送醫急救，但許女仍香消玉殞。

根據檢警調查，蕭男有將搖頭丸等毒品沖入馬桶銷毀的行為，另根據法醫檢驗報告，許女體內至少有4種二級毒品，懷疑她服下了多種由蕭男提供的毒品。

蕭逸出庭時否認提供毒品，並表示當時桌上確實有搖頭丸，許女隨手便拿起服用，但搖頭丸等皆非他提供，應是許女自行帶來，或已先在其他地方服用，只是最後在他家毒發送醫不治。

但檢方將蕭男的尿液送驗後發現，其中出現的2種毒品成分與許女體內的吻合，對此，蕭男則辯稱，該搖頭丸是先前參加派對時，別人拿給他的，不過檢方不採信該說詞，依違反《藥事法》將他起訴。

許女的雙親認為，事發當時在場的還有蕭逸的林姓室友及黃姓友人，懷疑2人參與其中，對2人提出轉讓禁藥致人於死罪告訴，但台北地檢署調查後認為，沒有事證可以證明2人有提供毒品給許女，因此不起訴。

除此之外，許女父母還發現，許女隨身佩戴的手錶及鑰匙圈不見了，認為是被蕭逸以及蕭男友人楊姓男子拿走，提出侵占罪告訴，但究其原因台北地檢署發現，當初蕭逸託楊性友人代為歸還物品給許女雙親，雖陰錯陽差沒在第一時間歸還，但事後也交還家屬手中，因此認為事證不足，不構成侵占。

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