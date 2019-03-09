東區髮廊沙龍待2年　櫃台小姐蠶食A走103萬元沒人發現

▲陳姓女子擔任美髮沙龍櫃台人員，工作2年就蠶食鯨吞侵占了103萬元公款。（圖為資料照／記者何雨忠攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市陳姓女子2016年應徵到高級美髮沙龍工作，先後在2間門市擔任櫃檯人員，負責跟客人收款並每天結算營收，卻涉嫌連續2年收多報少，用蠶食鯨吞的方式，A走了103萬多元，直到有設計師發現自己的業績不如預期，陳女坦承犯行後就離職、避不見面，台北地檢署日前依業務侵占罪起訴陳女。

據了解，這間美髮沙龍店在台北市東區精華區的大安路和光復南路都有門市，因常在臉書網頁分享為藝人造型效果的照片，吸引不少顧客上門。

27歲的陳女從2016年2月23日起，先在大安店擔任櫃台人員，負責收取客人消費款項，並在每天結束營業後，將營業額建檔輸入公司財務系統，同年10月起，再被調到光復店做同樣的工作。

2018年間開始，有設計師發現，自己做的客人消費額應該比報表多，懷疑帳目有問題，公司找來陳女對質，陳女坦承侵占公款，經過對帳發現陳女有時短報收入，有時是把客人的消費款直接收歸己有。

總計2年時間，陳女從2家店共A走103萬6610元，檢察官原本要安排公司和陳女協調和解機會，但因陳女自願離職後就避不見面，公司堅持提告，北檢因此依相關事證起訴陳女。



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