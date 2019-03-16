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「融媒體」成主旋律　習近平：構健全媒體傳播格局

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▲中共中央政治局委員在人民日報新媒體中心聽取簡報。（圖／翻攝大陸網站）

▲中共中央政治局委員在人民日報新媒體中心聽取簡報。（圖／翻攝大陸網站）

記者魏有德／綜合報導

大陸中共中央政治局今年1月參觀《人民日報》下轄數位傳播公司、「中央廚房」、新媒體中心等。中共總書記習近平參訪時提到，以前是「人找信息，現在是信息找人」，推動媒體融合發展、建設全媒體就成為我們面臨的一項緊迫課題。

隨著5G時代來臨，新媒體及融媒體運用普及率增加，大陸媒體更迭演進，持續借力中央政策推動。《新華網》報導，《求是》雜誌將發表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平的重要文章《加快推動媒體融合發展　構建全媒體傳播格局》。

文章指出，要深刻認識全媒體時代的挑戰和機遇，宣傳思想工作要因勢而謀、應勢而動、順勢而為，加快推動媒體融合發展，使主流媒體具有強大傳播力、引導力、影響力、公信力，形成網上網下同心圓，使全體人民在理想信念、價值理念、道德觀念上緊緊團結在一起，讓正能量更強勁、主旋律更高昂。

文章提到，要探索將人工智慧運用在新聞採集、生產、分發、接收、回饋中，全面提高輿論引導能力，形成資源集約、結構合理、差異發展、協同高效的全媒體傳播體系，依法加強新興媒體管理。

▲中共中央總書記習近平參訪人民日報。（圖／翻攝大陸網站）

▲中共中央總書記習近平參訪人民日報。（圖／翻攝大陸網站）

習近平在參訪《人民日報》時也曾表示，傳統媒體和新興媒體不是取代關係，而是反覆運算關係；不是誰主誰次，而是此長彼長；不是誰強誰弱，而是優勢互補。他認為，「我國媒體融合發展整體優勢還沒有充分發揮出來，要堅持一體化發展方向，加快從相加階段邁向相融階段，通過流程優化、平臺再造，實現各種媒介資源、生產要素有效整合，實現資訊內容、技術應用、平臺終端、管理手段共融互通，催化融合質變，放大一體效能，打造一批具有強大影響力、競爭力的新型主流媒體」。

《求是》雜誌是中共中央委員會主辦的機關刊物，前身為《紅旗》雜誌，1988年《紅旗》停刊後便創辦《求是》雜誌，1989年中共十三屆四中全會召開後，《求是》改由中央主辦，恢復黨中央機關刊物的地位。
 

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關鍵字：習近平,政治局,新媒體,融媒體,人民日報

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