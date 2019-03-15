ETtoday人大閉幕提問　李克強：31條落實後還會有「新的」

▲《ETtoday新聞雲》記者曾俊豪（左），李克強（右）。（圖／翻攝自央視）

記者丘秝榕、曾俊豪／北京－台北聯合報導

2019年初，大陸國家主席、中共中央總書記習近平在《告台灣同胞書》發表40週年紀念會上，提出的重大政策主張，受到高度關注，唯一提問的台灣媒體，《ETtoday新聞雲》記者曾俊豪針對兩岸關係，於人大閉幕會後記者會中，對大陸國務院總理李克強提問。李克強表示，「我們還是堅持一個中國政策與九二共識，反對台獨、促進兩岸和平穩定發展，促進祖國和平統一」，「現在的問題是要把這31條舉措紮紮實實的落到位，而且在這個過程當中還應該有新的舉措。」

大陸第十三屆全國人大第二次會議15日早上9點舉行閉幕會，會後，大陸國務院總理李克強將會見中外記者，於人民大會堂三樓金色大廳回答提問。

▲《ETtoday新聞雲》記者曾俊豪。（圖／翻攝自央視）

《ETtoday新聞雲》記者曾俊豪在記者會現場，針對習近平《吿台灣同胞書》40週年紀念活動的談話提問李克強，「新的一年，大陸將如何貫徹落實，特別是在促進兩岸共同發展、增進兩岸同胞福祉方面。」

對此，李克強表示，「今年初習近平在《告台灣同胞書》40周年的紀念會上發表了重要講話，闡述我們對於台灣問題的大政方針、原則立場，我們還是堅持一個中國的政策與九二共識，反對台獨、促進兩岸和平穩定發展，促進祖國和平統一；兩岸同胞可以說是同根同系，我們願以出台更多的優惠政策，讓台灣同胞在大陸不論是投資興業、就業就學、生活居住、都能夠享受得到和大陸同胞同等的待遇，我們已經出台了促進兩岸經濟、文化合作交流的31條舉措，現在的問題是要把這31條舉措紮紮實實的落到位，而且在這個過程當中還應該有新的舉措，因為兩岸同胞共享發展的機遇，走得越近越好，兩岸關係的發展也會越好越實，我們都希望能夠共圓中華民族的共同的夢想和願望。」

▲李克強。（圖／翻攝自央視）

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