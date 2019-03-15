蔡政府高調反兩制台灣方案　唐永紅：對內打統獨牌以算計大選利益

▲兩岸關係。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

有關蔡英文提出反制「一國兩制台灣方案」的七大綱領，廈門大學台灣研究中心副主任、教授唐永紅投書陸媒表示，習近平在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上的談話，引起蔡政府的負面回應「是在預料之中的事」，因為民進黨經歷2018年九合一選舉慘敗，今年的首要任務「就是政權保衛戰」，如何贏得2020年大選是「殫精竭慮的事務」，高調反制兩制台灣方案則是「對內打統獨牌以算計大選選票利益」。

文章指稱，習近平的談話闡明中國統一的必然性與必要性，其中還涉及台灣的前途；蔡政府第一時間就對習近平的談話給予負面回應，並以完全攤牌的方式表明與大陸持對抗態度，這種反應是在預料之中。文章還說，陸委會近來「更是政治掛帥」，處處阻擋兩岸交流與融合發展，這是「站在了台灣民眾利益福祉的對立面」。

▼蔡英文與習近平。（圖／記者周書羽攝、新華社）

文章提到，蔡政府的反應會給那些認同蔡政府兩岸政策的台獨份子「注入一劑雞血」，也會讓這些人覺得政府「在捍衛台灣所謂國家主權、國家安全方面顯得很有擔當」，不過如何贏得2020年大選才是民進黨真正在意的事務，因為有助選舉的牌已經不多了，抓住維持現狀的普遍民意打統獨牌幾乎是該黨「唯一可打的牌了」。

文章直言，正是基於選舉考量，大陸探索兩制台灣方案等主張才會被民進黨視為可以打出統獨牌的良好機會，蔡政府「也必須尋求機會以抓住這一救命稻草」。文章話鋒一轉表示，蔡政府高調反制一國兩制台灣方案，必將造成兩岸在兩岸場域及國際場域對抗的升級，對抗的升級將升高台海安全的風險，進一步惡化台灣的發展環境，從而損害台灣民生經濟福祉，減損台灣民眾從兩岸交流合作中可以獲得的紅利。

文章強調，蔡政府對高調反制兩制台灣方案的後果「不可能沒有評估過」，但是依然孤注一擲，除了捍衛其台獨價值與理念，目的就是算計大選選票利益，但這種做法只會破壞兩岸關係和平發展前景，實際上是試圖拿台灣民眾的利益福祉做賭注以撈取選舉私利。