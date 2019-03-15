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基督城恐攻49死　習近平向紐西蘭總督致慰問電

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▲習近平和俄羅斯總統普京共同出席中俄地方領導人對話會。（圖／路透社）

▲大陸國家主席習近平。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

紐西蘭基督城市中心2座清真寺今天發生槍擊案，造成至少49人死亡、多人受傷。大陸國家主席習近平晚間向紐西蘭總督帕齊˙雷迪（Patsy Reddy）致慰問電，向遇難者表達沉痛哀悼。

▲紐西蘭基督城槍擊現場。（圖／路透社）

▲紐西蘭基督城槍擊現場布滿血跡。（圖／路透社）

據新華社報導，習近平在慰問電中表示，驚悉紐西蘭基督城發生嚴重槍擊事件，造成重大人員傷亡，我謹代表中國政府和人民，並以我個人的名義，向紐西蘭政府和人民表示深切的同情和誠摯的慰問，向遇難者表示沉痛的哀悼，祝受傷者早日痊癒。

紐西蘭清真寺驚爆屠殺案後，大陸國務院總理李克強也向紐西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）致慰問電，除了向遇難者表示深切哀悼，也向傷者和受害者家屬致以誠摯慰問。

▲▼ 紐西蘭清真寺槍擊。圖為紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）。（圖／路透社）

▲ 紐西蘭總理阿爾登形容，這是紐西蘭史上最黑暗的一天。（圖／路透社）

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）稍早召開記者會時痛批，這是一宗「精心策劃的恐怖攻擊事件」，目前國家安全威脅級別已從「低」調升至「高」。她也提到，我們將加強安全措施，確保國人安全，警方也正在努力維護秩序，讓大眾能安全在各個城市行動。」

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：紐西蘭,基督城,槍擊,清真寺,習近平,慰問電,紐澳要聞

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