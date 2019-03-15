從5G商用到《流浪地球》　習近平：中國有良好創新環境

▲大陸國家主席習近平。（圖／翻攝自央視）

大陸中心／綜合報導

大陸國家主席習近平表示，國內營造了良好的環境，激發各面向的創新動力，如探月工程、故宮文創產品「爆款」頻傳等，「從5G商用在即、各類終端產品層出不窮，到《流浪地球》引發觀影熱潮、為中國科幻電影標註『現象級』坐標，創新蘊藏著澎湃的動力，激盪著強大的力量。」習近平在十三屆全國人大第二次會議福建代表團審議時，作出上述言論。

他提到，世界不斷在發生變化，創新永無止境，「從探月工程嫦娥四號任務實現多項創新、填補系列國際國內空白，到故宮文創產品『爆款』頻傳，讓文化遺產翻新，從5G商用在即、各類終端產品層出不窮，到《流浪地球》引發觀影熱潮、為中國科幻電影標註『現象級』坐標，創新蘊藏著澎湃的動力，激盪著強大的力量。」，無論個人、社會還是國家，都要保有創新的思維。

他提到，創新雖然夾雜風險，但為了服務人民，創新是必要的，「創新伴隨風險，正是創新的內涵所在」，用創新驅動高品質生活，「努力提高人民群眾的獲得感與幸福感」。

他表示，想跟上時代的變化，就擁有相應的創新速度，「抓好源頭創新，推動增長由數量擴張型轉向『創新驅動』型，已成迫切需求。事實證明，唯創新者強、唯創新者致遠。」

他說，科技產業仰賴於創新的「密度」，密度不足，難以引發量變轉向質變，「天才在孤島上也難有作為，創新要素高密度集聚，形成『場效應』，就會最大限度釋放創新的爆發力。」

他說到，發展是大陸首要目標、人才是大陸最好的資源、創新是大陸前進的動力，「勤勞智慧的近14億人民，具有無限的創新創業創造潛能，只要充分釋放出來，中國的發展就一定會有更為廣闊的空間。」