批美國人權報告質量糟　環時：對中國的很多批評可當笑話聽

▲人權是與生俱來的權利。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

美國國務院近日發表2018年度《國別人權報告》，部分內容指責中國的人權狀況。《環球時報》發表社評稱，這是美國近兩年來對中國人權「最為極端的一次攻擊」，似乎預示會窮盡資源來打壓或干擾中方；中美關於人權的辯論已經夠多了，美方想做的看起來是比嗓門、比編織帽子的能力，中國外交官也應給美國編幾頂更富想像力的帽子。

社評指出，美國是發達社會裡每年死於非命人數最多的國家，其政府對生命權的重視程度「從它姍姍來遲的對波音737 MAX機型禁飛令可見一斑」，直到川普宣布禁飛令的前幾個小時，交通部長還親自乘坐737 MAX 8「試圖誘騙公眾放棄對該機型應有的警惕」。

▼中美關係。（圖／路透社）

社評提到，美國擁有的物質條件「可以說被它的政府糟蹋了」，如此現代化的國家卻是「用現代武器批量殺人最司空見慣的地方」，其政府「還縱容貧富差距的擴大」，並對打擊犯罪、消除種族仇恨鮮有作為，「華盛頓從來就拒絕在人權問題上自我反思，卻熱衷對他國治理指手畫腳，大概這是為了掩蓋美國治理吃老本、不求上進吧。」

社評話鋒一轉表示，美國對中國人權的攻擊「所用語言近乎歇斯底里」，這與2018年以來從多個戰線對華施壓是合拍的；《國別人權報告》寫得很不認真，可能只是政府壓縮預算，就連很多基本事實的校對都省下，盡拿一些媒體的低質量報導來充當報告的材料。

社評說，中國的全面發展和人權建設「是在美國和西方的尖刻批評聲中不斷攀升一個又一個台階的」，但美國人權報告「幾乎年年說中國人權狀況又惡化了」，如果只看這些報告「會以為中國現在差不多又退回到了史前時代」，不過事實並非如此。中國這些年來不斷刷新人權的各項軟硬體條件，人民的生活面貌也躍升到發展中國家的前列，並且開始將發達社會的生活標準當作今後目標。

▼川普和習近平。（圖／達志影像／美聯社）

《環球時報》直言，中國的人權「的確仍有不足」，在一些社會治理的特殊領域方面，如何在保障社會秩序和擴大個人權利上實現最佳平衡「尚有困惑」，但中國很清楚自身人權的奮鬥目標，全面發展人權更是全社會的真實願望和決心；中國雖然在不完美地往前走，但真的實現了跨越，並在西方社會面前贏得自尊，例如體現在個人生活和權利領域

《環球時報》總結表示，西方的宣教對中國人越來越失去影響力，給出的方案很多明顯不符合實際情況，甚至中國人還越來越懷疑給予指責的動機並不健康；中國過去仰視西方尤其是美國，如今走到現在的發展高度，可以從美國身上看見「種種我們過去在低水準時沒有從華盛頓看到的東西」，因此現在對中國的很多批評「可以當成笑話聽了」。