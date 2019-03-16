選前之夜驚見「韓冰抱枕」帶回家太害羞！　鄉民爽買女神周邊

▲選前之夜驚見韓冰抱枕等周邊商品。（圖／網友mkjay00000授權提供）



記者林彥臣／綜合報導

高雄市長韓國瑜女兒韓冰氣質出眾加上亮麗外型，不盡讓網友融化，就連民進黨的台北市議員王世堅也為之傾倒，想不到韓冰現在更紅到出周邊商品，就有網友在三重選前之夜的造勢場合發現台下竟然有在販賣韓冰的周邊商品。讓網友害羞大喊，「我可以」。

網友表示三重超狂選前之夜，兩邊都去逛了，先去了國民黨的造勢晚會沒有見到他想看見的徐巧芯，然後去到余天的造勢場合，余天唱歌還是一樣好聽，但是也沒有見到他所期待的高嘉瑜。

▲三重選前之夜群眾相當熱情。（圖／網友mkjay00000授權提供）



但是網友在造勢場合的意外收穫，則是在國民黨造勢場合的台下，發現有人在賣「韓冰抱枕」一個390比動漫展便宜。他說，「果然只要長得漂亮就像動漫一樣會出抱枕」但網友最後只有買3個100塊的韓冰徽章。

▲網友最後買了韓冰徽章回家。（圖／網友mkjay00000授權提供）



網友在推文中表示，「王世堅會買嗎？」、「世間情：我豪（好）興奮阿」、「我勸你們不要欺負女神唷（鄉民韓冰粉站出來」、「金變態，沒有版權的吧」、「抱枕徽章一定沒有授權，中華民國的盜版水準，還這樣大辣辣（喇喇）的賣，真服了韓粉」、「這盗圖的吧？韓冰沒有肖像權？」、「韓冰抱枕物化女性」。