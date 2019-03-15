戰學歷！王浩宇分析韓粉「學歷低」　柯粉「高學歷」明顯區隔

▲桃園市議員王浩宇分析韓粉的組成。（圖／翻攝自韓國瑜IG）



記者林彥臣／綜合報導

桃園市議員王浩宇近日頻頻發言槓上高雄市長韓國瑜，今日他又在臉書上分析韓國支持者的組成，分別是軍公教、中老年、學歷高中職的年輕人、外國人。他還特別強調韓國瑜的支持者跟柯文哲的支持者「有相對明顯的區隔」。

王浩宇指出，「首先，韓國瑜的支持者在軍公教、中老年人、學歷為高中職的年輕人、外國人等四個族群特別優勢。軍公教不難理解，外國人則多數來自於馬來西亞、中國等國家，除了部份確實是馬來西亞華人外，其他疑似是來自對岸的網軍，這部分已經很多人提出質疑。」

▲王浩宇認為柯文哲支持者高學歷年輕人比較多。（圖／記者徐斌慎攝）



王浩宇說，「會特別強調年輕人學歷這塊，是因為柯文哲也有很多的年輕支持者，但柯文哲的支持者屬於大學以上學歷的年輕人，雙方在支持者上有相對明顯的區隔。」

王浩宇還強調，「這不代表韓國瑜沒有高學歷的支持者，例如軍公教這個族群就幾乎都有大學以上的學歷，算是高知識份子」

王浩宇說，「以語意分析結果來說，韓國瑜的支持者慣用髒話的狀況嚴重，辱罵、恐嚇、威脅的字眼也用得不少，簡體字使用的比例遠高於台灣的慣用率，甚至不只是攻擊綠營的政治人物，這陣子連藍營的政治人物、名嘴，例如黃光芹都被洗版（板）攻擊。」

王浩宇總結，「如果不好好控制，最後很可能會反噬到國民黨自己，這樣的攻擊手法，也不無可能是對岸裂解台灣民主的挑撥工具。」

▲王浩宇最近頻頻槓上韓國瑜。（圖／記者洪正達攝、翻攝王浩宇臉書）



支持王浩宇的網友表示，「其實就是一群對現在生活不滿意，也不看看自己幾兩重，就怪東怪西的族群。聽到發大財就高潮，結果選完還不是一樣的過生活？」、「我看到他們一聽到發大財就集體在爽。明明知道是假的，也不知道在爽什麼~」、「我無法相信高雄竟然存在這麼多貪心不足的人」、「學歷排除啦，，應該是生活不得意一直沒工作的人比較實際。」、「當他生活過不如意，農民工人發大財口號是很吸引」。

但也有網友不滿王浩宇的說法，「這篇『數據分析』，強調『低學歷』，暗示性的『岐視』潛意識心態『濃厚』！」、「我雖然學歷低，但至少有格調，不用在路上被人指著鼻子嗆駡！哈哈哈！不分區議員？我全國不分區監督民代的人民！」、「慣用髒話的狀況嚴重，辱罵、攻擊的火力也很驚人，難道不是民進黨？」、「所以你瞧不起低學歷嗎？術業有專攻，低學歷很多人是認真做事，沒這些基層勞工朋友，你們會過得這麼舒服嗎？選上議員高高在上，了不起？」、「你這種花錢出國洗學歷的好意思說人低學歷？ 你那不是高學歷只不過是有錢」。