高嘉瑜登潮流雜誌！下衣失蹤「雪白美腿」全露　網：被政治耽誤的模特兒

▲高嘉瑜登上潮流雜誌封面，呈現與平日不同的造型。（圖／COOL-STYLE潮流生活網授權提供）



記者林彥臣／綜合報導

正妹台北市議員高嘉瑜人氣越來越旺，也做了更多突破性的嘗試，最近還登上潮流雜誌封面，大膽挑戰與平日不一樣的穿搭與造型，穿上球衣與短褲，呈現「下衣失蹤」風格露出雪白美腿，讓網友驚呼，「被政治耽誤的模特兒」。

高嘉瑜在臉書中PO出了自己登上潮流雜誌的封面表示，「前陣子拍的Cool上線了，大家認得出來是我嗎，首次嘗試的新造型，目標群眾是18歲到34歲，所以請大家多多包涵」。

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▲高嘉瑜穿上湖人隊球衣，呈現「下衣失蹤」風格。（圖／COOL-STYLE潮流生活網授權提供）



高嘉瑜在雜誌當中呈現與平常相當不同的造型，髮型不再是平常公主頭或妹妹頭，而是顯得慵懶性感的微捲中長髮與眉上瀏海，平常穿搭總是包緊緊的高嘉瑜，在雜誌的兩套造型分別是穿上湖人隊的球衣呈現「下衣失蹤」風格，以及單寧外套搭配粉紅色的短褲呈現率性少女的風格。

▲高嘉瑜穿上粉色短褲，露出雪白美腿。（圖／COOL-STYLE潮流生活網授權提供）



高嘉瑜在接受COOL-STYLE潮流生活網的訪問時也表示，「我覺得每個人的一生都在追求潮流吧，所以我覺得就是說找到自己的潮流，然後怎麼跟上時代的潮流，我覺得也是政治人物必學的課題」。

網友在高嘉瑜臉書表示，「被政治耽誤的模特兒」、「好潮好漂亮～比新潮流還要潮」、「妳到底是哪條筋短路跑去從政的啊」、「以後穿這樣去上政論節目啦！」、「妳根本18歲！」、「議員可塑性太強了！這個造型也很好看！」、「你是不是入錯行了，明星也不錯喔XD」。