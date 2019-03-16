韓國瑜今同台郭台銘！高市府密集「和鴻海談投資」有機會簽備忘錄

▲高雄市長當選人韓國瑜（右）、鴻海集團董事長郭台銘。（圖／翻攝自臉書、CFP）
國際中心／綜合報導
高雄市長韓國瑜與鴻海集團董事長郭台銘17日下午將一起出席「鴻海科技集團與高雄市政府攜手推動地方經濟發展合作記者會」，受到各界矚目。
高雄市政府新聞局表示，韓國瑜17日下午4時30分將出席「鴻海科技集團與高雄市政府攜手推動地方經濟發展合作記者會」；郭台銘也將出席記者會。
另外，高雄市政府官員也表示，市府近來也有接觸鴻海集團，有談到投資議題，雙方可能會簽署投資備忘錄。
▲高雄市長當選人韓國瑜（右）、鴻海集團董事長郭台銘。（圖／翻攝自臉書、CFP）
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高雄市長韓國瑜與鴻海集團董事長郭台銘17日下午將一起出席「鴻海科技集團與高雄市政府攜手推動地方經濟發展合作記者會」，受到各界矚目。
高雄市政府新聞局表示，韓國瑜17日下午4時30分將出席「鴻海科技集團與高雄市政府攜手推動地方經濟發展合作記者會」；郭台銘也將出席記者會。
另外，高雄市政府官員也表示，市府近來也有接觸鴻海集團，有談到投資議題，雙方可能會簽署投資備忘錄。
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