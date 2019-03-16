韓國瑜今同台郭台銘！高市府密集「和鴻海談投資」有機會簽備忘錄

高雄市長韓國瑜女兒韓冰氣質出眾加上亮麗外型，不僅讓網友融化，就連民進黨的台北市議員王世堅也為之傾倒，想不到韓冰現在更紅到出周邊商品，就有網友在三重選前之夜的造勢場合發現台下竟然有在販賣韓冰的周邊商品。讓網友害羞大喊，「我可以」。