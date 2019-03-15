藍營太陽馬朱吳站台鄭世維　吳敦義：讓國民黨2020年重返執政！

記者羅婉庭／新北報導



國民黨三重區立委補選候選人鄭世維15日的「選前之夜」卡司超強，現場聚集三萬多人，黨主席吳敦義表示，國民黨4席立委補選一定要贏下來，2020年國民黨才有機會重返執政、撥亂反正！

吳敦義說，去年1124選舉，22個縣市國民黨贏了15個縣市， 12月25日更贏得了19個縣市議長，是了不起的成果！明天的立委補選有很大的決定性，希望選民用愛護支持韓國瑜的心情，支持鄭鄭世維，明天的票不只讓鄭世維當選，也讓國民黨在2020年重返執政！

前總統馬英九致詞表示，民進黨立委高志鵬貪汙被關，市議員陳科名也因為貪汙被收押，希望大家讓年輕、接地氣的鄭世維為大家打拚，國民黨中華民國才有希望。

馬英九強調，這是他第5次到三重來為賣菜郎鄭世維站台，鄭世維沒有顯赫家世、漂亮學歷、有錢爸爸，從基層出身，一步一步刻苦走來，從縣議員、到果菜公司，一路走來接地氣，受到大家肯定，不但可以爭取三重權益，也可以爭取全國權益。

▲鄭世維三重選前大團結之夜,鄭世維流淚。（圖／攝影中心攝）



朱立倫受訪也表示，今天大家心無旁騖，唯一目標就是明天四席全勝，韓市長、韓市長、盧市長都來幫他加油，重點就是為了四席全上，明天每一票都要努力催出來，一定要團結一致，希望大家匯集所有力量。

鄭世維原本規劃由新北市大家長侯友宜、張麗善陪同鄭世維進場，但因安全考量，避免再度發生上次大造勢的意外而取消，隨後由台中市長盧秀燕壓軸助講。

造勢活動由有「神力女超人」之稱的立委許淑華擔任主持，在暖場表演後由黨主席吳敦義致詞，三重區議員、黨部主委李乾龍接著助講；韓國瑜也將以「神秘嘉賓」的角色出場。

致詞者依序由前行政院發言人鄭麗文、前台北縣長周錫瑋、藍營雙北議員、前新北市長朱立倫、前總統馬英九、藍營立委、三重區里長，可說是藍營3太陽齊放！

選前之夜地點將選在三陽路與疏洪東路一段，現場擺設1萬張椅子，後方有一段胖卡車、攤販的位子，讓到場民眾在寒冷的也晚中有熱食可吃。

▲鄭世維三重選前大團結之夜,漢子禿子燕子同台。（圖／攝影中心攝）

▲三重立委補選，國民黨參選人鄭世維選前之夜，吳敦義，馬英九，周錫瑋到場支持。（圖／記者湯興漢攝）

▲三重立委補選，國民黨參選人鄭世維選前之夜，朱立倫到場支持。（圖／記者湯興漢攝）