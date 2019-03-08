韓國瑜就是「中年光頭魯蛇大翻身」　吳子嘉：擁抱成那個噁心地程度

▲吳子嘉稱，韓國瑜就是「中年光頭魯蛇大翻身」 。（圖／翻攝自關鍵時刻臉書）



前新北市長朱立倫日前南下高雄訪問韓國瑜，兩人一見面就先給一個「大大的擁抱」，引發各界對國民黨將派誰角逐2020總統大選的討論。對此吳子嘉在新聞節目《關鍵時刻》直批朱立倫擁抱韓國瑜「噁心」、「回家抱老婆都不會這樣抱」。

吳子嘉指出，「韓國瑜是什麼神話，韓國瑜就是中年光頭的一個魯蛇大翻身的一個好萊塢式的一個神話，這個神話會過去的，韓國瑜有沒有跟大家頭昏？韓國瑜沒有頭昏，60歲的人不會頭昏，他腦經很清楚啊！他只是口無遮攔，講了手心跟手背」。

吳子嘉說，「手心是誰呢？手心是王金平嘛，手背是朱立倫嘛，這個變成父子之間的關係嘛！所以這是個笑話！所以朱立倫變成了韓國瑜的乾兒子嘛！這是個天大的笑話，這個國民黨已經亂掉了，會不會當選，不會當選，為什麼2020的候選人必然是一個非典型的候選人」。

吳子嘉分析，「而且有幾個特色，韓國瑜什麼特色，韓國瑜很簡單，韓國瑜不假嘛！現在所有政壇上充斥著一個東西，從蔡英文政府到國民黨的大老，到今天的朱立倫到王金平，所有都一個『假』字，不講真話」。

吳子嘉痛批，「明明我很討厭你，你很討厭我，卻擁抱成那個噁心地程度，那個假到大家噁心嘛！朱立倫你讀了大學是個PhD大學教授，這種事情你幹得出來，回家抱老婆都不會這樣抱，我跟你保證，對不對，哪有這麼噁心的鏡頭，幹這種噁心事，為什麼東西你知道嗎？無路可走山窮水盡，我非幹這個噁心劇給你看，否則的話我沒有路走」。