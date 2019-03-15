彰化立委補選人黃振彥回防鹿港掃街　選前之夜陳其邁相挺

▲316彰化立委補選，民進黨籍候選人黃振彥有黨主席卓榮泰的輔選支持。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣第1選區立委補選16日即將投票，民進黨候選人黃振彥15日上午回防他的大本營鹿港區，上午先在頂番婆市場徒步拜票，再到福興鄉與秀水鄉車隊掃街，晚間6點起將在鹿港文武廟停車場舉行選前之夜造勢晚會，將有行政院副院長陳其邁、交通部長林佳龍等人站台，與藍陣營互別苗頭。

13日民進黨彰化縣黨部主任委員邱建富以特急件，發給全體黨公職幹部公開信，要求黨公職幹部動員所有資源，全面投進鹿和區立委補選，電話催票力挺黃振彥。

邱建富強調，鹿港、和美區立法委員候選人黃振彥具有代表、縣議員的民代資歷與鹿港鎮長的行政歷練是難得的人選，黃振彥在鹿港從政近20年，最瞭解地方未來真正的需要，未來要和大家一起打造「大鹿和新都心生活共榮圈」美好願景，進入國會可以馬上進入狀況接地氣，也是最知道地方需求與民意傾向，是非常合適的國會議員。

選前之夜，晚間6時到8時10分在鹿港的造勢晚會後，也會在鹿港市區進行「彰化要燈會」遊行，黃振彥也說，若他當選一定會盡全力爭取未來在彰化辦台灣燈會。

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